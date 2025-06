La ballade des sans-espoir - John Cassavetes - critique

Résumé : Le pianiste John Wakefield (Bobby Darin) surnommé "Ghost", dirige un petit orchestre de jazz uniquement composé de Blancs, qui vivote de petits contrats. Sans véritable charisme, et plutôt veule, il va tout de même attirer Jess Polanski (Stella Stevens), une chanteuse dépressive et paumée.

Critique : La scène d’ouverture est à elle seule un petit bijou inattendu et original : le groupe de Ghost se produit avec une joie communicative devant des écoliers afro-américains avec une caméra virevoltante, qui néanmoins prend tout son temps La suite sera largement moins gaie. Ghost et ses partenaires ont l’habitude de se retrouver dans le bar du Grec Nick (Nick Dennis) après la fermeture. Mais on sent bien la bonne humeur forcée, les blagues usées et la fausse mauvaise humeur de Nick resservie chaque soir. L’ambiance va encore se tendre quand arrivera Benny Flowers (Everett Chambers), leur impresario, douteux au bras de Jess, dont on se sait trop si elle est sa petite amie. La jeune femme va tout de même chanter sur un titre avec le groupe. De son côté, Benny promet une audition pour le lendemain, en vue de la production d’un disque. Ghost, intrigué par Jess, va attendre son heure.

John Cassavetes, acteur reconnu, avait déjà tourné un film indépendant remarqué, Shadows (1959), qui lui a ouvert les portes de Hollywood. Ce film-ci est le premier des deux qu’il tournera pour les grands studios avant de retrouver sa "liberté" en 1968 avec Faces.

Et pourtant, si le film est contraint par les règles hollywoodiennes, il n’en possède pas moins une patte qui se démarque totalement des productions habituelles et met en place un univers propre au cinéaste : une place prépondérante pour la musique, un désenchantement irréversible, une attention toute particulière au jeu des acteurs, et en centrant son histoire sur un personnage peu recommandable qui ne grandit pas la gent masculine.

Il est dit que Cassavetes souhaitait Montgomery Clift et Gena Rowlands qui était déjà son épouse. On aurait assisté probablement à un tout autre film. Mais tel quel, il possède une force singulière liée aussi au fait de sa distribution sans réelle star, hormis Stella Stevens, une certaine concurrente de Marilyn Monroe, qui fit une carrière tout à fait honorable. Bobby Darin, quant à lui, eut plus de chance dans la musique avant de mourir prématurément en 1973 à seulement trente-sept ans.