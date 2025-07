La barbe à papa - Peter Bogdanovich - critique

Résumé : Années 1930 dans le Middle West. Moses Pray (Ryan O’Neal), escroc à la petite semaine, se rend aux obsèques d’une ancienne connaissance féminine. Il y découvre Addie (Tatum O’Neal), la fille de cette dernière, âgée de neuf ans. Un peu poussé par la maigre assistance, il accepte de conduire la petite jusqu’au Missouri où se trouve la tante d’Addle, sa seule famille.

Critique : Peter Bogdanovich, acteur et critique de cinéma renommé devenu réalisateur, proposait ici sa quatrième fiction qui, tournée en noir et blanc, est un bel hommage au cinéma des années 1930. On pense notamment aux comédies sociales de Frank Capra et certaines productions mélodramatiques de l’époque mettant en scène un orphelin comme Le champion (The Champ de King Vidor, 1931).

Le récit associe un filou sympathique à une gamine futée et renfrognée qui vont entamer un voyage forcé aux débuts difficiles. Lui arnaque des veuves de fraîche date, en leur vendant des bibles soit-disant commandées récemment par leur défunt. Elle n’a qu’une idée en tête : récupérer les quarante dollars confiés par la communauté pour son voyage. Elle se demande aussi si Moses ne serait pas son vrai père, vu qu’ils ont le même menton ! Ce que lui dément formellement.

Plusieurs rencontres et péripéties vont émailler ce road movie, qui alterne humour et émotions, et notamment une rencontre avec une impayable femme de petite vertu mal embouchée, interprétée avec malice par Madeline Kahn.

Le duo Ryan/Tatum, réellement père et fille, fonctionne impeccablement avec naturel dans des situations où les rôles sont souvent inversés : le sérieux et la maturité ne sont pas toujours du côté de l’adulte.

Tatum O’Neal sera, à dix ans en 1974, la plus jeune actrice à recevoir l’Oscar du meilleur second rôle féminin.