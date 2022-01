La dernière séance - Peter Bogdanovich - critique

Résumé : En 1951, à Anarene, petite ville du Texas, Sonky (Timothy Bottoms) et Duane (Jeff Bridges), deux adolescents de terminale, trompent leur ennui entre un snack, une salle de billard et le cinéma, qui appartiennent tous à Sam (Ben Johnson).

Critique : La ville, qui ne semble constituée que d’une seule rue, rappelle l’univers des villes abandonnées rencontrées dans les westerns. Peu d’allers et venues, de rares voitures, et du vent qui fait rouler les fameux virevoltants.

Dans cet univers désolé, où les intérieurs sont particulièrement décrépis, les jeunes, garçons et filles, traînent leur misère avec l’obsession de perdre leur virginité, et pour seule perspective un avenir qui semble bien bouché. Alors, on s’occupe comme on peut : une virée au Mexique pour revenir avec une gueule de bois carabinée, une liaison sincère, triste et sans espoir pour l’un, ou la relation irréfléchie d’un soir avec l’amant de sa mère pour une autre. Les adultes, à divers degrés, ont le sentiment d’avoir raté l’essentiel, tout en regrettant leur jeunesse perdue.

Dans ce monde nostalgique et désabusé, Peter Bogdanovich, en adaptant le roman de Larry McMurtry, s’est fait connaître du grand public comme cinéaste après deux longs métrages assez confidentiels. Mais connu, il l’était déjà en qualité d’historien du cinéma : on lui doit plusieurs ouvrages notamment sur John Ford ou Billy Wilder. Il vient de disparaître le 6 janvier 2022 à l’âge de 82 ans.

Son film, qui reste l’un des marqueurs de ce qui fut appelé le Nouvel Hollywood, est aussi un hommage aux grands cinéastes de la génération précédente. C’est également la description romanesque et nostalgique d’un monde qui disparaît avec ses illusions : une œuvre unique en noir et blanc, d’une fascinante et sombre beauté. Elle permit aussi de consacrer Jeff Bridges et de découvrir Cybill Shepherd, qui y interprète une sorte de sulfureuse Lolita.



Ce sera le plus grand succès de son auteur, qui s’essaiera dès son film de fiction suivant à faire revivre la screwball comedy : On s’fait la valise Docteur ? (What’s Up Doc 1972) avec Barbra Streisand et Ryan O’Neal. Plusieurs fois nommé aux Oscars 1972, il en remportera deux pour les seconds rôles. Pourtant, ce sont deux adultes (les excellents Cloris Leachman et Ben Johnson) qui ont obtenu ces récompenses, alors qu’il s’agit d’une œuvre sur l’adolescence.



Peter Bogdanovich donnera une suite en 1990, avec en partie, la même distribution. Ce sera Texasville, dont l’action se déroule en 1984 (trente-trois ans après celle du premier), mais qui ne rencontrera pas le même succès.