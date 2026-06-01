La bataille de Gaulle : J’écris ton nom - Antonin Baudry - Fiche film

Le 12 juin 2026
- Réalisateur : Antonin Baudry
- Acteurs : Grégoire Colin, Benoît Magimel, Thierry Lhermitte, Mathieu Kassovitz , Campbell Scott, Simon Abkarian, Stephen Campbell Moore, Kacey Mottet-Klein, Alice de Lencquesaing , Niels Schneider, Anamaria Vartolomei, Simon Russell Beale, Loïc Corbery, Tom Mison, Pip Torrens, Karim Leklou, Noémie Schmidt, Christophe Kourotchkine , Pablo Cobo, Félix Kysyl, Pierre Aussedat, Florian Lesieur
- Genre : Historique, Film de guerre, Politique
- Nationalité : Français, Belge
- Distributeur : Pathé Distribution
- Date de sortie : 26 juin 2026
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Résumé : Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve : la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction : la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari : convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance.
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