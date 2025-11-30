La bonne année - Claude Lelouch - critique

Le 30 novembre 2025
Quand le film de casse croise la romance. Du Claude Lelouch pur jus qui privilégie les confrontations d’acteurs.
- Réalisateur : Claude Lelouch
- Acteurs : Lino Ventura, Claude Mann, Françoise Fabian, Charles Gérard, Silvano Tranquilli, André Falcon, Frédéric de Pasquale, Georges Staquet, Michou, Mireille Mathieu , Lilo
- Genre : Comédie dramatique, Noir et blanc
- Nationalité : Français
- Distributeur : Les Films 13
- Durée : 1h30mn
- Date de sortie : 13 avril 1973
Résumé : Simon (Lino Ventura) est incarcéré. Après avoir vu avec les autres prisonniers "Un homme et une femme", il tente de dissuader son codétenu de préparer son évasion avec un pistolet en savon (!).
Critique : Retour en arrière à Cannes : Simon, gangster raffiné, prépare le hold-up d’une bijouterie Van Cleef and Arpels avec son complice et souffre-douleur Charlot (Charles Gérard).
On reconnaît dès les premières images la patte Lelouch, avec plaisir ou avec agacement : l’un de ses précédents films dans son film, les images contemporaines en noir et blanc, les images de Cannes en couleurs, des dialogues qui laissent une bonne place à l’improvisation, et une histoire toute légère qui fait la part belle aux acteurs....
Le principal (le seul ?) intérêt de ce long métrage se trouve dans la confrontation entre Lino Ventura, bourru et monolithique, ici gangster ; et Françoise Fabian, bourgeoise érudite et mondaine, qui tient le magasin d’antiquités qui se trouve juste à côté de la bijouterie convoitée.
- Copyright Les Films 13/Rizzoli Films s.p.a.
Pour le reste, le cinéaste nous sert sa petite musique habituelle qui a ses admirateurs, mais manque tout de même de contenu.
À noter que Lino Ventura tournait là son deuxième et dernier film avec Claude Lelouch après L’aventure, c’est L’aventure (1972) où il partageait l’affiche avec Jacques Brel, Charles Denner et Aldo Maccione... déjà une histoire de truands !
