Finalement - Claude Lelouch - critique

Résumé : Dans un monde de plus en plus fou, Lino, qui a décidé de tout plaquer, va se rendre compte que finalement : tout ce qui nous arrive, c’est pour notre bien !

Critique : Claude Lelouch est peut-être, parmi les réalisateurs français, l’un des plus prolixes. Voilà un artiste, avec une langue et un imaginaire qui lui sont propres, qui n’a plus rien à prouver, et sait filmer, mieux que quiconque, les comédiennes. Cet homme aime le cinéma et Finalement résonne comme un hommage non dissimulé aux acteurs et actrices qui lui ont donné l’amour du septième art, et son intarissable désir de transcender le réel dans des histoires entre le roman générationnel et la comédie musicale. Le cinéaste ose se citer à maintes reprises tout au long du périple à travers la France de son héros, un Jean-Paul Belmondo d’aujourd’hui qui abandonne ses proches pour réapprendre le bonheur, jusqu’à même oser filmer une scène dans son propre espace de projection, à quelques encablures des Champs-Élysées.

Françoise Fabian, Kad Merad Copyright Metropolitan FilmExport

Finalement offre, comme seul Claude Lelouch sait le fait, une galerie de personnages attendrissants, drôles, qui se tiennent unis par un fil invisible où se mêlent les liens familiaux, amoureux et amicaux. Ces figures très différentes sont autant de démonstration pour le réalisateur de son amour inépuisable pour la chose humaine et sa complexité. En même temps, le réalisateur se fait plaisir et cela se voit et s’écoute d’un bout à l’autre. Barbara Pravi s’invite à pousser la chansonnette aux côtés d’Ibrahim Maalouf, ce génie de la trompette, qui accompagne de sa poésie sonore une fable pétrie de romantisme.

On sort heureux de ce film. Certes, Lelouch fait du Lelouch, avec des effets de style un peu grandiloquents et des paroles un peu cousues de fil blanc. Mais qui de nos jours est reconnaissable immédiatement sur un écran ? C’est là la marque d’un auteur, réalisateur et magicien du réel qui aura imprégné le cinéma de son regard. Le film en fait des tonnes, dans les simagrées, le mélange des narrations, pour retomber sur ses pieds de façon absolument géniale. On reconnaît la patte d’un homme qui aime raconter des histoires, et, à travers elles, dérouler sa passion pour le cinéma. D’ailleurs, il n’a jamais hésité à faire intervenir dans ses récits sa propre famille comme si, finalement, il n’avait jamais eu rien à perdre ni à gagner, sinon le fait d’offrir une fenêtre originale sur le monde.

Sandrine Bonnaire Copyright Metropolitan FilmExport

Il est de bon ton de ne pas aimer les films de Lelouch. Nous, on a adoré Franchement pour la fraîcheur, la délicatesse et le rire que le film dégage. Et c’est un vrai plaisir de regarder jouer des acteurs qui sont sans doute des amis du réalisateur, et montrent un vrai plaisir à rentrer dans l’imaginaire de leur metteur en scène. Claude Lelouch fait rencontrer la grande bourgeoisie avec le monde des agriculteurs ou des brocanteurs dans un destin commun, celui des amours heureuses ou contrariées. N’en déplaise à certains, aussi incongrues que sont ces rencontres, le récit fonctionne à merveille.

Finalement est une nouvelle fois un film écrit et pensé pour des comédiens. Tous se donnent à cœur joie dans ce road movie existentiel et sentimental, sans jamais entraver la vraisemblance du propos. Les citations des propres films de Lelouch foisonnent tout au long, sans doute façon pour le réalisateur de tirer sa révérence au septième art français dans un éclat de rires, de souvenirs et d’hommage a ce qui a fait la gloire et la qualité du meilleur du cinéma d’hier.