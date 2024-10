Un autre homme, une autre chance - Claude Lelouch - critique

Résumé : Commune de Paris. Jeanne (Genevieve Bujold), la fille d’un boulanger qui ne trouve plus de farine, rencontre Francis (Francis Huster), un photographe sans le sou. Ils décident de partir pour tenter leur chance aux États-Unis.

Critique : Une fois arrivés, les deux amoureux, qui se sont mariés et auront bientôt un enfant, décident d’ouvrir un petit atelier de photographie dans une petite ville d’Arizona. Francis, pour arrondir les fins de mois, va travailler pour le journal local, qui ainsi découvre la photographie et décide de l’intégrer dans ses publications. Parallèlement, on fait la connaissance de David, un vétérinaire humaniste dont l’épouse attend un bébé. Deux drames distincts qui vont frapper les deux familles vont finir par les rapprocher.

Claude Lelouch, qui ne recule devant aucun défi (sa force et aussi sa faiblesse !) se lançait dans un western intégrant des personnages français qu’il étire tout de même sur 2 heures 15. Pour ce faire, il recycle quinze ans plus tard quasiment la structure de son succès Un homme et une femme, jusque dans son titre ! Un homme, une femme veufs tous les deux, un enfant chacun, se rencontrent par le biais de l’école. Si ça ne vous rappelle rien !

Reste que ce film tourné en grande partie en territoire américain révèle un Lelouch plus sobre que d’habitude. De plus, la musique est moins envahissante et les acteurs, surtout étrangers, paraissent moins en roue libre qu’ailleurs chez le cinéaste : L’Américain James Caan et la Canadienne Genevieve Bujold s’en sortent plutôt bien.

Au final, un film dont le plus grand mérite reste d’être un western français : il n’y en a pas tant !