L’Inconnu de la Grande Arche - Stéphane Demoustier - critique

Résumé : 1983. François Mitterrand décide de lancer un concours d’architecture international pour le projet phare de sa présidence : la Grande Arche de la Défense, dans l’axe du Louvre et de l’Arc de Triomphe ! À la surprise générale, Otto von Spreckelsen, architecte danois, remporte le concours. Du jour au lendemain, cet homme de cinquante-trois ans, inconnu en France, débarque à Paris où il est propulsé à la tête de ce chantier pharaonique. Et si l’architecte entend bâtir la Grande Arche telle qu’il l’a imaginée, ses idées vont très vite se heurter à la complexité du réel et aux aléas de la politique.

© Festival de Cannes 2025

Critique : On ne connaît pas son nom : Otto von Spreckelsen. Et pourtant il a été l’architecte d’un monument contemporain les plus importants de Paris à savoir la Grande Arche de la Défense. Lui se refuse à l’appeler ainsi. Il parle de son Cube, fier de la forme carrée qu’il abhorre, et surtout chargé d’un incroyable orgueil, doublé d’une opiniâtreté et d’une détermination rompues à toute épreuve. Cet homme, illustre inconnu en son temps, a gagné un concours, là où personne ne l’attendait. Le projet est vaste et ambitieux, celui d’ouvrir la capitale française sur son quartier économique où tous les grandes fleurons de l’industrie ont planté leur siège, l’enjeu pour Otto étant de créer l’œuvre de sa vie et de marquer l’histoire de l’architecture.

Copyright 2025 AGAT FILMS, LE PACTE

L’Inconnu de la Grande Arche porte bien son nom, parce qu’en effet, il fallait un film pour rappeler à notre mémoire que le projet porté par le ministère des Transports est à l’origine celui d’un architecte danois qui, pour des raisons que le film explique très bien, n’a pas pu finir son ouvrage. Le long-métrage tombe à point nommé dans un contexte de pénurie budgétaire. En effet, le politique en la personne de François Mitterrand n’est pas à une gâterie près : des plaques d’un marbre rare destiné à couvrir toute la surface de la dalle de la Défense, des façades de verre sans jointure, tenues par un procédé non autorisé par les administrations françaises. Les contrats se signent au doigt mouillé, même avec une virgule apparemment mal placée faisant gagner à l’architecte non pas 2,5 millions de francs, mais près de 25 millions ! Même le grutier qui suspend une surface destinée à montrer au président l’apparence du projet peut inventer des histoires de mariage et se faire payer 50 000 francs pour prolonger un week-end le maintien de la surface en hauteur.

L’incroyable réussite du film s’appuie sur l’usage de décors absolument bluffants. Nous avions déjà été subjugués par Borgo qui prenait pour cadre narratif une prison corse. Cette fois, il se donne une autre ambition, une persévérance dans la reconstitution des chantiers des années 80 sous l’ère Mitterrand, totalement extraordinaires. On retrouve des espaces en construction qui aujourd’hui ont définitivement transformé Paris. En filigrane, le réalisateur rappelle que le président socialiste a été le maître d’œuvre le plus prolixe de la capitale française, avec l’Arche dont il est question mais aussi la pyramide du Louvre qui en son temps, a fait beaucoup parler d’elle. Toute proportion gardée, on pense au récent The Brustalist qui était bluffant dans l’usage des décors.

Stéphane Demoustier s’entoure d’acteurs excellemment dirigés pour incarner son histoire. Il y a d’abord le protagoniste central, joué par un Claes Bang à l’image de son talent. On l’avait bien sûr beaucoup remarqué dans la Palme d’or The Square. Il joue cet homme prétentieux, imbu de lui-même, têtu et agaçant, tout en le rendant profondément sympathique. Il est entouré de Sidse Babett Knudsen qui interprète l’épouse de l’architecte, dont le récit s’inspire d’ailleurs des lettres qu’elle a laissées. Et surtout, il y a Michel Fau dans la peau de François Mitterrand et Swann Arlaud dans la personne du deuxième architecte qui assiste le projet. Les egos sont démesurés dans cette comédie tragique dont on perçoit hélas comment les deniers publics peuvent se dilapider à grand V avec, pour enjeu central, nourrir les ambitions personnelles des uns et des autres.

L’Inconnu de la Grande Arche est un film exaltant et passionnant. Il est un hommage non dissimulé à la persévérance dans l’art, là où il critique ouvertement les gabegies administratives et politiques de l’État français. Doit-on y voir un clin d’œil sévère sur les annonces gouvernementales en termes d’endettement et de dépenses publiques ? Pas si sûr, mais toujours est-il que cette Arche de la Défense ne sera en définitive qu’un petit objet architectural, loin des idéaux qu’Otto von Spreckelsen s’était fixés.