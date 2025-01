La fille d’un grand amour - Agnès de Sacy - critique

Résumé : Ana et Yves se sont aimés passionnément puis se sont séparés. Des années plus tard, leur fille, Cécile, réalise un documentaire sur leur rencontre. Ils se revoient à cette occasion. Toujours marqués par leur amour passé, ils vont alors chercher un chemin pour revenir l’un vers l’autre…

Critique : Ils se sont aimés, c’est sûr, d’autant qu’ils ont mis au monde, une fille, la fille d’un grand amour, qui voudrait bien, à travers un exercice de cinéma, restituer la magie de leur histoire. Mais parfois l’art, derrière ses dehors nobles, remue des conflits ou des peines passées qui ne méritent pas d’être revécus. Et pourtant La fille d’un grand amour est le récit d’un amour qui recommence, celui d’Ana et Yves, mariés puis séparés, parce que lui manifestement préfère les hommes, et elle sa solitude.

Copyright 2024 Caroline Dubois

Le premier film d’Agnès de Sacy, passée de l’écriture à la réalisation, n’est pas une œuvre tapageuse. Elle choisit au contraire la douceur d’une comédie romantique, où les jolis sentiments flirtent avec le bonheur d’aimer. Cette jeune fille qui fait ses classes à la Fémis est peut-être la cinéaste elle-même, d’autant qu’elle dédicace son film à ses propres parents. On est bien loin des films sociaux et réalistes, la fiction représente ici un couple qui semble préférer les chemins sensibles de l’amour bohème aux tracas matériels, parce que de l’argent ils n’en manquent pas, là où question sentiments, leur quotidien semble plus abrupt. La désinvolture des personnages a quelque chose d’assurément agaçant, mais le spectateur finit par se laisser emporter dans cette délicate romance qui sent les paysages sucrés de la Provence et l’enchantement des rues parisiennes.

Isabelle Carré et François Damiens se partagent l’affiche avec beaucoup de tendresse. Ils interprètent deux cabossés des sentiments, l’un qui assume difficilement son attirance pour les hommes et l’autre qui ne parvient pas à se poser et faire de sa vie une opportunité à la joie. Le portrait de la fille unique qui navigue entre les atermoiements amoureux de ses parents est moins réussi, la réalisatrice ayant préféré concentré son regard sur le couple. On ne connaît pas grand-chose d’elle, à part l’école de cinéma qu’elle fréquente, là où paradoxalement elle donne au film le titre. Mais la grande sincérité d’Isabelle Carré et de François Damiens ravit totalement le spectateur, faisant presque oublier les petits défauts de mise en scène, somme toute assez académique.

Copyright 2024 Caroline Dubois

La fille d’un grand amour est un œuvre sur le cinéma et plus largement la création artistique, représentés comme une catharsis efficace pour réparer le passé. Yves réécrit son adolescence, son attirance honteuse pour les garçons, à une époque où, il faut le rappeler, l’homosexualité était jusqu’alors classée par la psychiatrie comme une perversion et était condamnée par la loi. C’est d’ailleurs très agréable de revisiter les années 80-90 à travers cette famille. On se souvient qu’on payait en francs, que le téléphone portable n’existait pas, et que le travail était rare. La réalisatrice témoigne d’une époque qui a été la sienne, et celle de nombreux spectateurs à ce jour, même si elle choisit délibérément d’évider son propos de toute référence politique.

La fille d’un grand amour constitue un moment agréable de cinéma. Certes, le film ne fera pas date dans l’histoire du septième art, mais on est complètement ravi par cette tendre escapade sentimentale, entre un homme homosexuel et une femme blessée qui se reconstruisent un amour.