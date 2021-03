La fin d’une liaison - Neil Jordan - Critique

Résumé : Londres 1946 : L’écrivain Maurice Bendix (Ralph Fiennes), lors d’une promenade nocturne, rencontre par hasard Henry Miles (Stephen Rea) qu’il n’avait pas vu depuis deux ans. Celui-ci, hagard, dit rechercher sa femme dont il soupçonne une liaison.

Critique : Il s’agit de l’adaptation d’un roman autobiographique du de l’écrivain britannique Graham Greene, publié en 1951. C’est aussi le remake d’une première adaptation de l’Américain Edward Dmytryk datant de 1955, exploitée en France sous le titre original et homonyme, Vivre un grand amour. On y trouvait dans les rôles principaux Deborah Kerr, Van Johnson et John Mills.

L’Irlandais Neil Jordan, réputé pour ses productions fantastiques, dont notamment Entretien avec un vampire ("Interview with the Vampire", 1994), avec Brad Pitt et Tom Cruise, opère ici une incursion dans le domaine du long métrage romantique. Pour ce faire, il crée un univers visuel et sonore très élégant ; l’éclairage de Roger Pratt joue sur les ombres et lumières douces d’un Londres presque irréel. Les costumes sont réalisés par Sandy Powell, une spécialiste des films d’époque. La même année, elle recevra un Oscar pour Shakespeare in Love de John Madden. La musique omniprésente est composée par Michael Nyman, découvert chez Peter Greenaway, auteur également de la bande originale de La leçon de piano ("The Piano", 1993) de Jane Campion.

L’aspect formel irréprochable du long métrage semble figer le film dans un récit compassé, voire répétitif ; impression renforcée par la narration en flashback qui revient à de nombreuses reprises sur les mêmes événements. D’autre part, les acteurs, un peu raides, semblent mal à l’aise dans cette adaptation finalement très académique.

Même si l’action se déroule exclusivement à Londres, ville peu réputée pour son climat, on constate, un peu étonné, que toutes les scènes d’extérieur se déroulent quasi exclusivement sous la pluie, comme si le romantisme ne supportait pas le soleil !