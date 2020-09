Greta - critique du film

Résumé : Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se faire une amie et l’autre fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de leurs existences. Mais Frances n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hameçon ?

Critique : Bien heureux sont les spectateurs qui assimilent encore le nom d’Isabelle Huppert à la belle rouquine découverte dans La Porte du Paradis (1980), et plus encore ceux qui la découvrirent plus jeune dans Dupont Lajoie (1975), car aujourd’hui ce qu’on attend d’elle, c’est bien souvent qu’elle fasse peur. Cela fait maintenant près de vingt ans, en particulier depuis sa prestation mémorable dans La Pianiste en 2001, qu’elle multiplie les personnages similaires, à la fois magnétiques et angoissants, qui ont trouvé leur paroxysme, il y a trois ans, grâce à Paul Verhoeven et le rôle qu’il lui a donné dans le très marquant Elle.

Mais depuis, et alors que l’actrice semble de plus en plus omniprésente dans le cinéma, qu’il soit français, américain, et même allemand ou encore coréen, avec au moins quatre films par an (et tandis qu’elle joue aussi au théâtre !), les réalisateurs continuent à faire appel à elle, quand ils ont besoin d’une actrice capable d’impressionner grâce à son charisme bien particulier. On peut donc se douter que son hyperactivité la pousse à accepter toutes les occasions qui lui sont données d’apparaître à l’écran. Le film était certes oubliable mais, l’an dernier, dans Eva, elle incarnait justement un rôle de psychopathe qui était déjà un piètre réchauffé de Michelle, le personnage du film Elle, et celui qu’on la voit interpréter aujourd’hui dans ce Greta n’en est qu’une redite.

Mais alors, au-delà de la prestation déjà vue d’Isabelle Huppert, on pouvait espérer que Neil Jordan parvienne à l’exploiter au cœur d’un thriller qui serait, à l’inverse, un tant soit peu original. Pour rappel, Neil Jordan était, dans les années 80-90, un cinéaste capable de faire tourner les plus grands. Il a notamment réuni Sean Penn et Robert De Niro dans Nous ne sommes pas des anges en 1989, ou Brad Pitt et Tom Cruise dans Entretien dans un Vampire en 1994 (qui, par ailleurs, reste à ce jour la seule bonne adaptation de l’œuvre d’Anne Rice, très appréciée des amateurs de littérature fantastique). Mais depuis le passage de l’an 2000, ses réalisations passent inaperçues, et il revient aujourd’hui avec son premier film depuis six ans.

Le schéma de la victime harcelée par un sociopathe n’a strictement rien qui n’ait pas été vu dans d’autres films, notamment parmi les réalisations héritées de l’œuvre d’Alfred Hitchcock. La seule véritable innovation est en fait l’idée que les deux personnages principaux soient des femmes. Cette configuration est tout à fait dans l’air du temps, mais à bien y réfléchir, s’ils avaient été des hommes, le film aurait été exactement le même. Dans cette perspective, et quand bien même on se risquerait à contredire la sacro-sainte bien-pensance égalitariste, on peut affirmer qu’il aurait même pu être nettement meilleur s’il avait été porté par un duo d’acteurs, et ce pour une unique raison, ô combien regrettable, c’est que celui-ci aurait très probablement été bien plus convaincant que le face-à-face qui réunit Isabelle Huppert et Chloë Grace Moretz.

Le film semble du « sous-Hitchcock », et l’on aurait par exemple aimé penser aux premiers films de Brian De Palma, lorsque l’on voit le personnage de Chloë Grace Moretz paniquer, en se sachant harcelé par celui d’Isabelle Huppert. Pourtant, les réactions outrancières de l’une face au jeu monolithique de l’autre, rendent l’ensemble terriblement grand-guignolesque, jusqu’à en être, dans les passages qui aurait gagné à être les plus impressionnants, véritablement grotesques. A défaut de rebondissements crédibles, le semblant de suspense qui aurait pu naître, au moins aux yeux de jeunes spectateurs qui n’auraient pas encore assimilé les modèles copiés par Neil Jordan, est, de fait, davantage source de rigolade que de tension.

Pour en revenir au cas de notre Isabelle Huppert nationale, et conclure là-dessus, on peut donc affirmer que la voir ainsi participer à de tels films de séries Z aussi ringards est regrettable, dans son cas bien particulier, finit par nuire à la reconnaissance du talent dont elle peut faire preuve dans ses autres films. C’est donc, notamment, par bienveillance pour l’actrice, que nous vous conseillons vivement de passer outre cette nouvelle prestation déshonorante, mais plutôt de redécouvrir celles qui ont fait sa légende.