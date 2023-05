Le retour - Catherine Corsini - critique

Résumé : Kheìdidja, la quarantaine, travaille pour une famille parisienne aisée qui lui propose de s’occuper des enfants le temps d’un été en Corse. L’opportunité pour elle de retourner avec ses filles, Jessica et Farah, sur cette île qu’elles ont quittée quinze ans plus tôt dans des circonstances tragiques. Alors que Khédidja se débat avec ses souvenirs, les deux adolescentes se laissent aller à toutes les tentations estivales : rencontres inattendues, quatre cents coups, premières expériences amoureuses. Ce voyage sera l’occasion pour elles de découvrir une partie de leur histoire et de se rapprocher.

Critique : Coécrit avec Naïla Guiguet, Le retour est le troisième long métrage de Catherine Corsini à avoir été sélectionné en compétition officielle cannoise, après La répétition et La fracture. Son scénario est à l’image de certains films antérieurs de la cinéaste. Les affres de la vie de couple font écho à Un amour impossible (d’après Christine Angot), quand le lesbianisme (central dans La belle saison) est greffé ici à d’autres thématiques, tels les rapports de classe, explicites dans La fracture. Si le récit évoque deux périodes emblématiques de la vie de Khédidja, la première se voit attribuer des scènes seulement lors des premières minutes, puis de furtifs flashback et à l’occasion de dialogues des protagonistes. Car Le retour est avant tout l’histoire du trauma exercé par un drame et un secret de famille, qui s’amplifie lorsque Khédija et ses filles adolescentes acceptent de séjourner en Corse pour accompagner les employeurs de la mère (Denis Podalydès et Virginie Ledoyen). Khédija y avait vécu lorsque Jessica et Farah étaient enfants, et avait dû quitter l’île dans des circonstances tragiques.

Le retour distille certes le charme de certaines œuvres se déroulant en période estivale de vacances, avec ces jeunes s’adonnant aux premières transgressions ou ces adultes tentant un premier bilan de leur existence. Des Dernières vacances à Mekhtoub My Love : Canto uno en passant par Pauline à la plage, le cinéma français a offert plusieurs réussites du genre. Au crédit du film, on pourra ainsi avancer quelques scènes agréables en bord de mer, où l’interprétation nuancée d’Aïssatou Diallo Sagna, révélée dans La fracture, qui témoigne ici d’un réel talent dramatique pour exprimer les fêlures de son personnage. Son drame pourtant ne nous touche que de loin, comparativement aux figures féminines hantées par un deuil incarnées par Danielle Darrieux dans En haut des marches ou Juliette Binoche dans Trois couleurs : Bleu. Car le film de Corsini comporte trop de poncifs : sur les rapports mère/fille (on est loin de la subtilité de Fatima), les amours entre jeunes filles (nette supériorité de La vie d’Adèle), les transfuges de classe (songeons à Ressources humaines), la crise adolescente (souvenirs de L’effrontée), ou la petite délinquance (Eastern Boys, parmi des dizaines de références). Et le personnage de Podalydès, louant avec condescendance le mérite de la jeune Noire pauvre admise à Sciences po, ne fait pas le poids face à la bienveillance cynique de Jacqueline Bisset dans La cérémonie.

On l’aura compris : Le retour souffre des ces comparaisons. Et si la démarche de Catherine Corsini est sans doute sincère, à vouloir greffer trop de sujets dans l’air du temps (mais certains intemporels), elle donne l’image de cocher toutes les cases du politiquement correct, enfermant ses personnages dans un parcours narratif balisé qui ne présente aucune surprise. Et l’impression de superficialité s’amplifie avec la vision stéréotypée de la Corse et de ses habitants, qui combine folklore et lieux communs, loin de la force des Apaches. Enfin, le jeu atone ou au contraire peu canalisé de certains jeunes interprètes suscite un certain agacement, surtout quand les dialogues les desservent. Mais si Le retour est loin de susciter l’enthousiasme, nous respectons sa présence dans un festival de cinéma et ne nous associons pas aux tenants de la censure et nouveaux chasseurs de sorcières.