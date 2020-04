Le corniaud - Gérard Oury - critique

Résumé : Saroyan, un trafiquant, utilise un honnête commerçant, répondant au nom d’Antoine Maréchal, pour emmener de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d’héroïne.

Notre avis : Avec Le Corniaud, le trio Oury-Bourvil-de Funès fait sauter la banque. Tous les ingrédients d’une comédie réussie sont là : aucun temps mort, des gags d’une précision minutieuse, des acteurs survoltés. Pourtant, ce classique de l’humour cinématographique français, archi rediffusé à la télévision, est fondé sur un immense paradoxe, qui est sans doute la caractéristique du film : le duo mythique, dont on parle tant, est une association à distance. De Funès et Bourvil ne sont quasiment jamais ensemble dans le même plan, si l’on excepte bien sûr quelques scènes cultes, comme l’accident de voiture qui fixe d’emblée l’opposition de caractères : Bourvil le tendre candide contre de Funès, l’atrabilaire excité.

Pour le reste, le scénario est un prétexte à gags, comme souvent dans les comédies françaises : ici, quasiment chaque scène peut être vue comme un sketch indépendant : le lavage de la Cadillac, sur fond de musique rossinienne, la douche hilarante en compagnie du culturiste, les moustiques dans la tente... On sait que la soudaine notoriété de Louis de Funès conduisit le réalisateur à ajouter des séquences destinées à mettre en valeur sa vis comica et l’on voit que celles-ci, sans avoir un quelconque intérêt dramatique, donnent davantage de visibilité à l’acteur. Evidemment, à côté des deux feux follets, les autres comédiens font véritablement de la figuration et cela vaut mieux, parce que tous ne jouent pas d’une manière homogène. Retenons tout de même l’incontournable Venantino Venantini, brillant second rôle, habitué des films de Lautner, qui incarne un gangster bégayeur.

Le Corniaud fut le plus grand succès du box-office français en 1965, avec quasiment douze millions d’entrées, une performance impressionnante pour l’époque. Oury et ses deux acteurs fétiches feront encore mieux, deux ans plus tard, avec La grande vadrouille, qui fera définitivement entrer le trio dans la légende du cinéma français.