La griffe du passé - Jacques Tourneur - critique

Résumé : Jeff Markham (Robert Mitchum), sous le nom de Jeff Bailey, tient un garage dans une petite ville, avec pour seul employé le kid (Dickie Moore), un jeune homme sourd et muet. Un jour, il est abordé par Joe Stefanos (Paul Valentine), une vieille connaissance, homme de main d’un ancien employeur Whit Sterling (Kirk Douglas), qui vient lui rappeler une ancienne dette.

Critique : Dès les premières images, on comprend que Jeff, malgré tous ses efforts pour changer de vie et se faire oublier (y compris en changeant de nom), va être contraint de faire face aux démons de son passé. Cette œuvre, bel exemple du genre, est devenue avec le temps, un fleuron du film noir : une histoire bien compliquée impliquant un ancien détective ayant totalement changé de vie, une femme fatale prise en flagrant délit de mensonge à chaque rebondissement, un méchant séduisant à l’allure plus sympathique que le héros, un long flash-back qui dénoue petit à petit les ressorts d’une histoire complexe.

Le personnage principal, impeccablement interprété par Robert Mitchum, semble presque indifférent à sa propre destinée, nonchalant, flegmatique, les yeux mi-clos et une cigarette aux lèvres. Sa posture lui assure une contenance dans les moments difficiles. La femme fatale, symbolisée ici par Jane Greer, n’a rien à envier à ses consœurs Ida Lupino et autres Barbara Stanwyck. Élégante en toute circonstance, elle a toujours une excuse prête pour se tirer d’affaire en usant de tous les stratagèmes possibles. Kirk Douglas, encore en début de carrière, dans l’un de ses rares seconds rôles, souriant, donne l’impression d’être toujours sûr de lui et de maîtriser la situation ; il est lui aussi tout à fait remarquable.

Jacques Tourneur (1904-1977), réalisateur français, est le fils de Maurice Tourneur, également cinéaste. Considéré à l’époque comme un simple faiseur de série B, il a depuis été réévalué et apparaît rétrospectivement comme un styliste de talent qui s’est frotté à tous les genres : policier comme ici, mais aussi western, fantastique, cape et d’épée ou encore film de guerre. Un auteur à (re)découvrir.



Un remake, réalisé par Taylor Hackford a été tourné en 1984 sous le titre Contre toute attente (Against All Odds). Si les rôles principaux ont été confiés à Jeff Bridges, Rachel Ward et James Wood, on y retrouve dans des seconds rôles Jane Greer et Paul Valentine, présents dans cette première version.

Le film a aussi été exploité en français sous deux autres titres : Pendez-moi haut et court (titre original du roman de Daniel Mainwaring Build My Gallow High dont il est tiré, et qui a participé au scénario) et Étreinte du passé.