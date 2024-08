La Légende de l’aigle chasseur de héros - Jeffrey Lau - critique

Résumé : Il était une fois une reine d’Orient, aussi belle que machiavélique, qui, avec l’aide de son amant (et cousin incestueux), Ouyang Feng, usurpa le trône censé revenir à la jeune et fougueuse « Troisième Princesse ». Afin de se venger de sa marâtre et de reconquérir son royaume, celle-ci va devoir partir en quête du mythique livre du Yin, seul capable de lui enseigner un kung-fu ésotérique d’une puissance inégalée. Cet ouvrage étant caché dans une grotte gardée par trois monstres, la princesse recevra l’aide de Huang Yaoshi, jeune combattant romantique et facétieux qui lui servira de guide…

Critique : Si légende il y a dans ce long-métrage, elle se trouve moins dans son scénario que dans sa genèse. Loin d’être un projet personnel, sa nécessité se serait imposée durant la production des Cendres du temps (1994) de Wong Kar-wai, alors que le tournage risquait d’être suspendu en raison de dépassements de budget : l’équipe du film, contrainte de sauver le long-métrage sous la pression de ses investisseurs, se serait ainsi lancé le défi de produire, en rien moins que vingt-sept jours afin de la sortir pour le Nouvel An chinois, une adaptation parallèle de la même œuvre, La Légende du héros chasseur d’aigles (1957-1959) de Jin Yong, mais sur le mode de la variation comique.

Copyright : Block 2 Pictures Inc. 1993 ; 2007 / Jet Tone Contents Inc. 2019

Tandis que Wong Kar-wai et l’un de ses producteurs, Jeff(rey) Lau, échangeaient leurs rôles, le duo alla au plus commode en tournant avec le même casting de stars que Les Cendres du temps, parmi lesquels le regretté Leslie Cheung, Brigitte Lin, Maggie Cheung ou encore les deux Tony Leung. Ils gardèrent également Sammo Hung comme action director, tandis que Christopher Doyle, indispensable sur le tournage de Wong Kar-wai, fut remplacé à la photographie par Peter Pau, pas encore oscarisé pour Tigre et Dragon (2000), mais déjà chef opérateur pour Ching Hsiu-tung, Tsui Hark et John Woo.

Ce pari de la dernière chance permit certes à Wong Kar-wai de se renflouer et d’achever son film de sabres sui generis, mais, si la comédie dépassa l’épopée au box-office, les deux longs-métrages sont difficilement comparables. Il faut reconnaître que les interprètes, souvent habitués aux rôles dramatiques, ne refusent pas d’être dirigés à contre-emploi et savent faire preuve d’autodérision : l’ensemble du casting semble d’ailleurs beaucoup s‘amuser, mais nous sommes bien loin des réussites de la comédie mo lei tau (littéralement « sans queue ni tête »), dont le représentant le plus emblématique reste Stephen Chow, et que Jeff Lau mettra d’ailleurs en scène dans les deux premiers opus de sa trilogie A Chinese Odyssey (1995-2016).

Copyright : Block 2 Pictures Inc. 1993 ; 2007 / Jet Tone Contents Inc. 2019

La Légende de l’aigle chasseur de héros est une comédie absurde, une parodie de wu xia pian fantasy tournée dans un poignée de décors avec des costumes en satin brillant et un scénario-prétexte (ce qui explique sans doute pourquoi circulèrent pendant longtemps des versions amputées de vingt minutes). Si l’humour non sense, les gags burlesques (pas toujours d’une grande finesse) et les anachronismes pourront faire sourire les spectateurs occidentaux, si les quelques scènes d’action réussies pourront impressionner les néophytes, les non-cantophones resteront surtout hermétiques aux jeux de mots et aux parodies de productions locales, qui occupent une grande partie du long-métrage.

Pour être honnête, le long-métrage confine, par certains aspects, à la supercherie : vis-à-vis d’abord des acteurs que Wong Kar-wai a ainsi réussi à garder sur un tournage qui s’étirait (il filma Les Cendres du temps pendant deux longues années ponctuées de plusieurs interruptions) ; vis-à-vis ensuite des fans de ces acteurs ferrés par un casting all stars inimaginable pour un film du Nouvel an asiatique ; vis-à-vis enfin des amateurs du roman de Jin Yong dont le titre a été conservé en chinois, mais dont l’intrigue originale n’est esquissée qu’en toile de fond. Il s’agit certes d’une vertueuse supercherie et le résultat n’est pas totalement indigne, mais inscrire le long-métrage dans la filmographie de Wong Kar-wai reviendrait à la perpétuer. Nous nous contenterons donc de recommander La Légende de l’aigle chasseur de héros aux nostalgiques du cinéma hongkongais des années quatre-vingt-dix.