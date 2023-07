La lettre écarlate - Wim Wenders - critique

Résumé : À Salem, dans l’Amérique puritaine du XVIIe siècle, Hester Prynne (Senta Berger), accusée d’adultère, doit se présenter régulièrement devant un tribunal local et systématiquement porter une lettre A rouge sur ses vêtements.

Critique : Le film est une nouvelle adaptation roman éponyme de Nathaniel Hawthorne écrit en 1850, après notamment deux versions américaines, l’une de 1926 avec Lillian Gish réalisée par Victor Sjöström, et l’autre et celle de 1934 due à Robert G. Vignola. En 1995, Arthur Joffé en fera une nouvelle version avec Demi Moore et Gary Oldman, qui sera exploité en France sous le titre Les amants du nouveau monde.

On se demande bien ce qui a conduit à cette version allemande et espagnole commandée à Wim Wenders. Malheureusement, un budget largement amputé l’a conduit à tourner, non pas aux États-Unis, mais en Espagne dans des décors de westerns spaghetti. De plus, une équipe et une distribution de différentes nationalités n’ont pas favorisé la cohésion de l’ensemble.

Ce pas de côté pour le cinéaste allemand ne méritait pas de qualifier le film de si mauvais au point d’être désavoué par son auteur lui-même. Il reste néanmoins une curiosité impersonnelle plutôt mal ficelée, mais comportant tout de même quelques plans extérieurs particulièrement réussis, et un casting malgré tout très professionnel.

Wim Wenders reviendra à un style qui sera désormais sa marque de fabrique avec son film suivant, Alice dans les villes (Alice in den Städten 1974).