La nuit du carrefour - Jean Renoir - critique

Résumé : Sur le carrefour des Trois-Veuves en grande banlieue, vivent trois familles, le garagiste Oscar (André Dignimont, son épouse (Lucue Vallat) et un mécanicien (Michel Duran), les Michonnet, lui (Jean Gehret) est assureur et deux danois, un diamantaire (Georges Koudria) et sa soeur Else (Winna Winfried) qui habitent une grande propriété. On retrouve le cadavre d’un autre diamantaire dans la voiture de Michonnet qui est stationnée dans le garage du danois. Celui-ci est arrêté et conduit au Quai des Orfèvres à Paris où il est interrogé par le commissaire Maigret (Pierre Renoir) et son équipe.

Critique : C’est la deuxième adaptation d’un roman de Georges Simenon où apparaît le commissaire Maigret. La toute première est sortie peu de temps avant celle-ci, également en 1932. Il s’agit du film Le chien jaune de Jean Tarride, avec Abel Tarride dans le rôle du policier. C’est pourtant cette deuxième mouture qui restera dans les annales. L’une des raisons est qu’elle est signée de Jean Renoir, cinéaste passé ensuite à la postérité. L’interprétation du commissaire par son propre frère Pierre n’y est peut-être pas non plus étrangère. L’acteur donne une interprétation convaincante du policier, peu loquace, bourru, mais pas indifférent à la belle Else, la sœur du principal suspect.

Même si le générique ne le cite pas précisément, il semble que Georges Simenon ait lui-même participé à l’adaptation. S’il n’y a pas de raison de douter de cette information, celle-ci est étonnante, car c’est la seule (ou l’une des seules) fois où le romancier participa à l’écriture d’un film. Bien que largement adapté depuis les années 30 (avec ou sans Maigret), il s’en désintéressa très vite.

Ce qu’on peut dire, c’est que le long métrage souffre beaucoup des tics hérités du cinéma muet : des personnages qui font beaucoup de manières inutiles, quelques scènes qui s’étirent et une diction parfois extrêmement théâtrale. D’autre part, le montage brusque crée des ellipses si étonnantes, brouillant parfois la compréhension, que l’on peut se demander s’il a été réellement maîtrisé !

Reste l’excellente interprétation de Pierre Renoir et une histoire solide, conforme aux romans de Simenon.

Si le récit ne fît jamais l’objet de remake au cinéma, il bénéficia de pas moins de six adaptations télévisées, dont deux britanniques. C’est notamment le cas pour la dernière, datant de 2017, dans une série où le célèbre commissaire est interprété par Rowan Atkinson, connu pour son rôle de Mr. Bean.

