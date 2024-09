La nuit se traîne - Michiel Blanchart - critique

Résumé : Ce soir-là, Mady, étudiant le jour et serrurier la nuit, voit sa vie basculer quand il ouvre la mauvaise porte et devient accidentellement complice d’une affaire de grand banditisme. Au cœur d’une ville en pleine ébullition, Mady n’a qu’une nuit pour se tirer d’affaire et retrouver la trace de Claire, celle qui a trahi sa confiance. Le compte à rebours est lancé…

Critique : Mady est un jeune homme bien sous tous rapports. Il exerce le métier de serrurier la nuit pour financer ses études. Il ne renonce pas à ses missions bien que, ce soir, la ville de Bruxelles soit inondée de militants qui dénoncent les violences policières. En quelque sorte, c’est un soir presque comme un autre, sinon qu’il se fait habilement manipuler par une jeune fille de son âge, laquelle le contraint à ouvrir une porte, ressort avec un sac chargé de billets et le laisse seul dans l’appartement en le prévenant à peine qu’il risque la mort. C’est ainsi que s’ouvre La nuit traîne qui part immédiatement dans un rythme et une tension effrénés, ne lâchant plus le spectateur jusque l’issue finale.

Le long-métrage de Michiel Blanchart a tout du policier noir, du thriller et du film d’aventure. Le personnage principal se retrouve héros malgré lui, dans une affaire qui le met gravement en danger. Les presque une heure et demi s’écoulent dans un contexte de course-poursuite où le jeune homme doit échapper autant aux forces de l’ordre qu’à ses tortionnaires qui lui mettent la pression pour retrouver le fameux sac d’argent dérobé.

Vraiment, il y a de l’idée dans ce film assez original. Le rythme est incessant, clouant le spectateur dans un stress permanent. L’empathie à l’égard du personnage principal est immédiate, même s’il révèle au fur et à mesure du récit une personnalité plus complexe qu’en apparence. C’est sans doute là une des clés de réussite du film qui montre un personnage central avec de multiples facettes. Au contraire, ses persécuteurs montrent une image assez radicale, voire simpliste : du méchant pur et dur. En fait, La nuit se traîne parvient à masquer les maladresses réelles du scénario qui résiste pour ne pas succomber à l’invraisemblance. Finalement, et c’est la magie du cinéma, les scènes qui se succèdent frôlent la facilité et les grosses ficelles qui nuisent à une adhésion totale à l’histoire.

Le succès du film, c’est ce jeune comédien, Jonathan Feltre qu’on avait vu dans Les Rascals ou Soldat noir. Il lui est offert un rôle de composition où il fait la démonstration d’un jeu absolument bluffant et talentueux. L’acteur s’infiltre dans la peau d’un étudiant serrurier sombre, hanté par un passé trouble. Il fait vivre les multiples visages de ce personnage qui lutte contre des pulsions délinquantes enfouies depuis longtemps. L’émotion est là : sincère, authentique et bouleversante.

On connaît Paris filmé la nuit. On connaît moins Bruxelles. Voilà une excellente idée que d’inviter une caméra au cœur de la capitale belge. Michiel Blanchart réussit un coup de maître en mettant en scène ce thriller truffé de rebondissements. On parvient ainsi aisément à oublier ou pardonner les incohérences du récit et les retournements de situation assez maladroits. Romain Duris donne le change aux jeunes comédiens dans la peau d’un type épouvantable, qui ne se tarit pas de cruauté, et ce pour notre plus grand plaisir.

La nuit se traîne s’écoule en écho de la fameuse chanson de Petula Clark de 1963. En tout cas, on sera resté cloué sur notre siège avec, en filigrane, l’épaisseur d’une ville où il ne fait pas bon de croire n’importe qui.