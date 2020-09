La petite dernière - Fatima Daas - critique du livre

Résumé : Fatima Daas est la petite dernière, c’est du moins comme ça qu’elle se présente à son lecteur dans ce roman aux allures de journal intime. En effet, dans ce monologue qu’on dirait presque intérieur, tant elle nous plonge dans son intimité la plus profonde, Fatima Daas se met à nue non sans avec une désinvolture pudique.

Critique : Construit sur l’anaphore « Je m’appelle Fatima Daas », chacun des chapitres du texte retrace un épisode de la vie de l’autrice, mélangeant constamment présent et passé. Le lecteur oscille donc entre ces deux temporalités, ce qui lui permet de mieux saisir, de mieux cerner l’énonciatrice, de percevoir aussi, par l’usage de ce procédé, une dualité sous-jacente.

En effet, tout le roman repose sur cette opposition et l’écrivaine y insiste pour montrer toute sa complexité. Garçon manqué dans un corps de femme, algérienne et française, lesbienne et musulmane, indépendante, pourtant attachée à Nina, Fatima Daas est, à l’image de sa génération, remplie de contradictions.

Or, ce sont elles qui font toute la puissance et la beauté de ce monologue. Celle qui s’exprime ne semble jamais vraiment à sa place nulle part et jamais vraiment à l’aise, si ce n’est dans le rôle de l’écrivain.

Certes, en tant que personnage de roman, elle semble parfois se mentir à elle-même, notamment dans ses relations amoureuses, en tant qu’autrice. Mais elle parvient aussi à retranscrire l’ensemble avec beaucoup de sincérité et d’honnêteté.

Tantôt naïve, tantôt crue, Daas raconte sa vie sans rien épargner, toujours avec une forme de pudeur très touchante à lire, notamment lorsqu’il est question de sa maman, comme si elle était toujours la petite dernière, l’enfant de la famille dans un corps de jeune femme.

Toutefois, cette anatomie qu’elle semble assumer aujourd’hui, a parfois été un handicap pour elle, notamment à l’école où elle se sentait garçon parmi les garçons. Jouant la dure pour se faire accepter, elle n’hésitera pas à frapper ses camarades et insulter ses professeurs. Si ces épisodes sont plutôt virulents, elle les raconte avec désinvolture, tout en les regrettant.

A travers ce beau monologue intérieur, une jeune femme dit sa peine à reconstruire son identité trop morcelée.