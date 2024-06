La petite vadrouille - Bruno Podalydès - critique

Résumé : Justine, son mari et toute leur bande d’amis trouvent une solution pour résoudre leurs problèmes d’argent : organiser une fausse croisière romantique pour Franck, un gros investisseur, qui cherche à séduire une femme.

Critique : Il est vrai que proposer quatorze mille euros pour organiser un week-end de rêve ne se refuse pas. D’autant que le chef d’entreprise qui confie cette mission à son assistante est secrètement épris d’elle et que celle-ci est entourée de personnes qui ont besoin d’argent. Alors, elle décide avec son mari de fabriquer une croisière fluviale avec une bande d’amis, l’objectif étant de dépenser le moins possible pour gagner le plus de bénéfices. C’est à peu près le synopsis de cette Petite vadrouille qui filme pendant une petite heure trente le passage du bateau d’une écluse à l’autre avec, à chaque étape, des animations censées faire payer toujours plus le chef d’entreprise.

La petite vadrouille est donc une comédie légère qui n’a pas vocation à renverser le cinéma. Bruno Podalydès, derrière et devant la caméra s’entoure d’acteurs absolument confirmés comme son frère Denis Podalydès, Sandrine Kiberlain et Daniel Auteuil, mais Dimitri Doré dont nous avions tant aimé le film qui l’a révélé, Bruno Reidal, confession d’un meurtrier. En réalité, si le cinéaste ne cherche pas à se prendre au sérieux, le récit se résume à une succession de saynètes pas vraiment drôles où les protagonistes rivalisent d’inventivité pour charmer le chef d’entreprise et sa promise. Derrière la comédie potache, il dénonce le harcèlement sexuel qui ravage le monde de l’entreprise.

On serait sévère de prétendre qu’on ne rit jamais. Mais hélas le comique de répétition finit par lasser le spectateur qui assiste à un florilège de personnages assez caricaturaux, où le jaloux, le colérique, l’amoureux transi se donnent à voir dans un scénario assez creux. Les premières séquences amusent le spectateur puis le fatiguent, au point d’ailleurs que Bruno Podalydès semble ne pas savoir comment finir son récit. L’absurdité des caractères étouffe la narration, au détriment des jolis paysages ruraux qui composent la narration.

On regrette ainsi un film assez paresseux où le cinéaste se satisfait de l’interprétation irréprochable de sa brochette de comédiens. Les dialogues ne sont pas à la hauteur du talent des interprètes qui font aussi le minimum requis. On est loin du brio des Deux Alfred ou du touchant Bécassine. Le réalisateur se contente d’un récit médiocre, répétitif et peu innovant.

Le plus insupportable demeure le personnage du chef d’entreprise. S’il donne une somme si importante pour qu’on lui organise un week-end de rêve, il se satisfait d’activités et d’un confort ridicules, avec à ses côtés son assistante qui feint d’y trouver du plaisir. Daniel Auteuil se perd dans des comportements grotesques, qui discréditent toute forme de profondeur chez son personnage. On comprend les velléités de Bruno Podalydès à divertir ses spectateurs mais cela ne l’obligeait pas à restreindre ses personnages à l’épaisseur d’une feuille.

On sera donc resté sur le guet de cette triste croisière où vainement on aura recherché plus de rires et d’émotions.