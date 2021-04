Shrek 4, il était une fin : la critique

Résumé : Après avoir vaincu un méchant dragon, sauvé une belle princesse et le royaume de ses parents, que peut encore faire un ogre malodorant et mal léché ? Domestiqué, assagi, Shrek a perdu jusqu’à l’envie de rugir et regrette le bon vieux temps où il semait la terreur dans le royaume. Aujourd’hui, tel une idole déchue, il se contente de signer des autographes à tour de bras. Trop triste... C’est alors que l’habile et sournois Tracassin lui propose un contrat. Shrek se retrouve soudain transporté dans un monde parallèle totalement déjanté où les ogres sont pourchassés, où Tracassin est roi, où Fiona et son bien-aimé ne se jamais rencontrés... Shrek va-t-il réussir à déjouer le sortilège, à repasser de l’autre côté du miroir, à sauver ses amis, à retrouver son monde et reconquérir l’amour de sa vie ?

Critique : L’ogre de Dreamworks retrouve tous ses compagnons de route dans Shrek 4, il était une fin. L’Âne qui n’a rien perdu de sa verve (« Whoah, Shrek ! Quand j’origamise, tu me lâches ! ») est toujours aussi envahissant et adepte de références musicales un brin ringardes. Au fil du film on aperçoit l’incontournable Potté, Pinocchio, Tit-biscuit et son Papatissier, le loup, ses bébés qui ont - enfin - des prénoms délicieux, à l’image de leur père : Félicia, Farden et Fergus... Même les méchants des trois précédents volets trouvent leur place dans cette nouvelle aventure haletante.

Cette résurgence des personnages charismatiques de la saga place immédiatement le volume 4 dans une dimension mythique, engendrée par le personnage de Shrek lui-même : le plus sympathique des géants verts referme un ouvrage portant son nom à la fin du long-métrage. On retrouve dans celui-ci les contes - détournés - qui faisaient le charme des deux premiers volets et manquaient cruellement à Shrek le troisième. Dans Shrek 4, notre héros est victime d’un charme malheureux et va devoir faire preuve, une fois de plus, de courage, malice et humour pour s’en sortir. Les références aux œuvres de Grimm pleuvent à nouveau. Plus de Princesse au bois dormant et autres Blanche-Neige, mais le Nain Tracassin entre dans la place : cet horrible gnome sournois, une oie hargneuse en guise d’animal de compagnie, n’en loupe pas une pour rendre la vie impossible à Shrek.

Gulliver et Gargantua ne sont pas loin non plus dans Shrek 4, il était une fin. En effet, l’ogre découvre une réalité alternative où le commun des mortels est grand, gros et vert. Ce passage carrollien d’un monde à l’autre constitue le cœur de l’intrigue de cet opus : ses proches ne le reconnaissent plus ; Shrek va devoir réapprivoiser ceux qu’il aime. Dans ce nouvel univers, les effets de la 3D ne se font sensiblement ressentir que lors des voyages spatio-temporels du personnage. Dans l’ensemble, elle offre une profondeur de champ appréciable, donnant l’illusion de la réalité - fait d’autant plus malicieux que nous sommes dans un film d’animation où les points de repère du héros sont réduits à néant.

Shrek 4, il était une fin marque ainsi la fin d’une épopée commencée il y a près de dix ans. On retiendra bien évidemment l’humeur massacrante de son héros, les piaillements de l’indécrottable Âne, les minauderies de Potté ou encore les méchants aussi imaginatifs que ridicules, chacun dans leur genre, à l’instar de Lord Farquad ou de Marraine la Bonne Fée. C’est pourquoi, avec ses dialogues savoureux, son rythme soutenu et le détestable Tracassin, Shrek 4, il était une fin clôture en beauté les aventures du désormais mythique Shrek.

