Ne touchez pas la hache - Jacques Rivette - critique

Le coeur est un chasseur solitaire

Le 4 octobre 2025

Une œuvre ambitieuse sur la séduction et les femmes par le dernier franc-tireur de la Nouvelle Vague.

Call me Agostino

  • Norman06 24 avril 2009
    Ne touchez pas la hache - Jacques Rivette - critique

    Adaptation épurée de Balzac, cette œuvre lumineuse marque une certaine sérénité dans la filmographie de Rivette. Jeanne Balibar et Guillaume Depardieu forment un beau couple de cinéma. A l’instar du Rohmer de L’Anglaise et le Duc, ce cinéma est faussement classique et vraiment moderne par son jeu sur le dialogue et les ellipses. Utilisation originale des cartons, habituellement réservés au muet.
