La soupe aux choux - Jean Girault - critique

Résumé : Le Glaude et le Bombé, deux vieux paysans portés sur la bouteille, vivent très retirés de la vie moderne. Une nuit, un extraterrestre atterrit en soucoupe volante dans le jardin du Glaude. En gage de bienvenue, ce dernier lui offre un peu de sa fameuse soupe aux choux...

Notre avis : Du rabelaisien texte de René Fallet, qui est aussi un conte philosophique, La soupe aux choux n’a gardé que le squelette et les dialogues, qu’une consistance cinématographique rendait transposables en l’état, sur grand écran. On ne peut pas donc dire que Jean Halain, scénariste et dialoguiste, ait eu un énorme travail à faire : des échanges entiers entre le Glaude et le Bombé ou entre le Glaude et la Denrée sont repérables dans le livre et oralisés, au mot près, par une triade d’acteurs en roue libre. C’est l’éternel problème avec Jean Girault, lamentable metteur en scène d’une qualité franchouillarde, totalement asservi au comédien de Funès, qui, pourtant, n’était pas au meilleur de sa forme. Son pénultième film le rend inutilement gesticulant, comme s’il fallait masquer une perte totale d’énergie -consécutif à des problèmes cardiaques-, grâce à une multiplicité de postures outrées. Le dernier Fufu a perdu sa flamme naturelle, mais il compense parfois autrement, d’une manière plus intéressante, par une sorte d’inflexion vers des attitudes plus tendres, qui laissent une vague idée de ce qu’aurait pu être sa fin de carrière, si sa route avait croisé un réalisateur autrement plus doué qu’un Girault, un Zidi ou un Molinaro.

Ici, pas grand-chose à sauver : les gags sont d’une lourdeur pitoyable, empreinte d’une beaufitude rarement égalée dans le cinéma français. Seuls les enfants, disons de cinq à dix ans, demeureront sensibles -et encore !- aux onomatopées et aux flatulences ; les autres se désoleront que des comédiens comme Carmet et surtout Villeret -dans un rôle à haut risque- se discréditent, à moins que, dans un réflexe inconscient, on prenne cette comédie pour son sujet : débarquée d’un ciel grolandais, ovni en diable, mais ce serait à coup sûr un compliment.

Sous l’épaisse bouillie, lourde comme un pied de cochon, on discerne pourtant des thèmes chers à Fallet, un mélange de veine whisky et de veine beaujolais, où se côtoient la peur de vieillir, celle de la mort, les femmes aimées, les fidèles amitiés. Au début du long métrage, la voix de Jean-Pierre Rambal dit les mots de l’auteur. Plutôt que de s’infliger une quantième rediffusion de ce nanar certifié, on conseillera, sans hésiter, le roman de l’écrivain.