Le gendarme en balade - la critique du film

Résumé : Cruchot et ses compères ont été mis à la retraite. Mais la perte de mémoire de Fougasse va les obliger à reprendre du service.

Critique : Cette fois, c’est bon. Les gendarmes de Saint-Tropez ont été mis à la retraite. Bon débarras. Quitte à s’ennuyer, autant subir leurs successeurs monolithiques qui se mettent au garde-à-vous au lieu de leur serrer la main. Hélas, on se doute que nos incompétents du képi vont tourner en rond. Cruchot rejoint un château où il devient à peu près fou à force de désoeuvrement, se met à boxer l’une de ses domestiques, poursuit un braconnier déguisé en buisson, avant de se faire tirer dessus par un de ses serviteurs, se verse un pot de peinture (ah, ah), sous les yeux de sa pauvre épouse, jouée par la fidèle Claude Gensac.

Un jour, son supérieur Gerber, que la retraite n’a pas rendu plus intelligent, mais plus nostalgique, rend visite à son ancien subordonné. Les deux ex-gendarmes se rémémorent leurs plus belles années, où ils ont certainement servi l’amitié, à défaut d’avoir aidé l’intelligence. Girault en profite pour nous recycler des images des épisodes précédents -c’est toujours quelques minutes de gagnées-, avant de configurer le rebondissement auquel on s’attend, puisque rendus à leur tenue civile, nos anciens de la maréchaussée sont encore moins drôles qu’avant (mais oui, c’est possible). L’événement en question concerne ce pauvre Fougasse, à qui il n’arrive que des malheurs : on se souvient que, malade, il avait très peu profité de New York. Là, c’est une amnésie qui le frappe. Dès lors, ses anciens compagnons décident de venir à son chevet, pour lui rappeler ce que fut le passé, surtout pour retourner sur les lieux de leurs plus beaux exploits. Le long métrage est lancé, si l’on peut dire : à partir d’une idée idiote, le réalisateur essaie d’organiser un pseudo road movie dans l’air du temps. La troupe est plus soudée que dans les précédents films et c’est encore plus embêtant, parce que, souvent réunis dans le champ, les acteurs jouent à celui qui sera le plus mauvais, Louis de Funès y compris. Comme les gags sont à l’avenant, on compte les grillons.

La minable pantalonnade se teinte même d’accents poujadistes, lorsque les protagonistes de ce film, qui privilégie les déguisements (pour colorer l’ensemble), rencontrent une communauté hippie, réduite à une caricature folklorique, cela va de soi. Les gendarmes n’y sont pas à leur place. En revanche, lorsque pour se cacher, ils tentent de se confondre avec un troupeau de moutons, c’est sûr, on ne les prendra pas pour des compagnons d’Ulysse.

Pendant huit ans, la série sera mise en sommeil, avant qu’un nouvel épisode ne soit proposé, aussi nul que les autres.