Le gendarme et les extra-terrestres - la critique du film

Notre avis : Pour leur grand retour à Saint-Tropez, de Funès et ses amis gendarmes sont bien embêtés : des extra-terrestres ont pris leur identité, jusqu’à l’apparence physique, avec un esprit agressif de conquête qu’un des leurs, joué par le tout jeune Lambert Wilson (mais oui), rappelle d’une voix désincarnée. Est-on revenu aux grandes heures paranoïaques des séries B américaines qui, dans les années 50, fantasmaient la peur du communisme sous la forme d’une invasion souterraine ? Certes non. De gags débiles ou de dialogues grotesques, il ne s’agit pas d’inférer une quelconque vision géopolitique ou alors c’est qu’on aurait bu la même huile de vidange qu’ingèrent les êtres venus d’ailleurs, pour se régénérer.

Fatigué et aminci, Cruchot gigote dans tous les sens, poignarde son supérieur pour vérifier qu’il n’est pas en métal, ou se déguise en bonne sœur et finit par asséner un coup de pied à Jean-Roger Caussimon, qu’on jurerait échappé du dernier Fantômas. A côté de lui, les autres gendarmes ont l’air encore plus idiots qu’avant : Grosso et Modo se tiennent à distance -cela vaut mieux-, Jean-Pierre Rambal et Maurice Risch n’ont que quelques séquences désolantes à défendre. Espérons simplement qu’ils ont été bien rétribués pour leur participation.

On n’épiloguera pas sur Michel Galabru, plus guttural que jamais et dont le registre consiste simplement à écarquiller les yeux en mode expressionniste ou à donner des éléments de langage pour de futures imitations. On savait que Jean Girault était capable du pire. Avec ce pénultième épisode des Gendarmes, il crée un nanar cosmique qui devait surfer sur la mode du moment, mais réussit à être encore plus nul que n’importe quel film des Charlots, réalisé par Claude Zidi. A ce long métrage Bénabar rendit un hommage antiphrastique, bien des années plus tard - "un chef-d’œuvre du septième art que je voudrais revoir"-. En effet : le film de Jean Girault donne à n’importe qui l’impression d’être plus intelligent que ce qu’il voit.