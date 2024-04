La Vénus d’argent - Héléna Klotz - critique & test DVD

Résumé : Jeanne a vingt-quatre ans. Elle vit dans une caserne en banlieue avec son père gendarme, son petit frère et sa petite sœur. Elle a fait le pari de réussir sa vie dans le monde de la finance. Pas pour la gloire ou le luxe, mais parce que c’est le moyen qu’elle a trouvé pour gagner sa liberté.

Critique : Jeanne est une brillante étudiante. Elle maîtrise du bout des ongles les ratios financiers indispensables à connaître pour rentrer dans l’univers fermé et masculin de la finance. Et pourtant, elle se retrouve stagiaire, plus occupée à servir les cafés à ces jeunes loups du capitalisme, jusqu’au moment où elle se fait repérer par le responsable qui la mobilise sur le lancement d’un fond d’investissement. La Vénus d’argent emprunte son titre au symbole qui orne le capot de certains véhicules luxueux. Jeanne se confond à cette émanation divine, emportée par un désir immodéré pour l’argent et la reconnaissance sociale. D’ailleurs, tout le long-métrage met en opposition deux univers radicalement différents : celui d’une caserne de gendarmerie qui envoie ses hommes au combat à travers le monde et celui des grandes entreprises, plantées au cœur du quartier de la Défense.

Copyright Pyramide Distribution

En ce sens, Héléna Klotz met en scène une fiction des contrastes. Son regard s’accroche à l’évolution de son héroïne qui cherche à se réaliser professionnellement et à s’inventer une identité genrée. La référence à l’homosexualité est à peine exprimée, la réalisatrice favorisant la dimension du genre à celle de l’attirance sexuelle. Le film lutte contre la facilité et les stéréotypes dans ce portrait de jeune fille / jeune homme écartelé(e) entre son désir irrépréhensible de revanche sociale, la fragilité amoureuse et l’ambition. Elle évolue au milieu d’univers très divers, voire très opposés, à la façon d’un caméléon dont le costume qu’elle s’affuble en est la parfaite illustration.

Copyright Pyramide Distribution

La Vénus d’argent, malgré l’intérêt pour le sujet, accumule quelques fautes de mise en scène. La musique choisie, comme souvent au cinéma, est trop envahissante ; le recours à des ralentis embarrasse le propos qui aurait pu se contenter d’un choix esthétique plus dépouillé. Héléna Klotz en rajoute dans l’expression des sentiments, la démonstration du combat pour l’existence de son personnage grâce à des effets stylistiques un peu trop lourds. Même les dialogues se heurtent parfois à des formes d’aphorisme un peu hors sol, contrastant avec la volonté réaliste de la fiction. Par contre, le récit permet à une nouvelle comédienne d’émerger, Claire Pommet : elle passe habilement de la chanteuse à l’actrice, dans un rôle de composition qui lui ressemble bien. On aurait d’ailleurs espéré que la bande-son bénéficie du talent de l’interprète, au lieu de ces musiques hétéroclites, pas toujours adaptées au récit.

Laurent Cambon

Copyright Pyramide Distribution

La Vénus d’argent signe le retour au cinéma d’Héléna Klotz et c’est une bonne nouvelle. Elle donne la parole à deux comédiens, issus du monde de la musique, Pomme et Sofiane Zermani, ce qui est bénéfique pour le cinéma français.

Le test DVD

Image :

Héléna Klotz nous introduit sans accros mais avec maestria dans un monde où il faut savoir retenir et sortir ses crocs au bon moment : celui de la finance. Le tout se veut très réaliste. L’intimité d’une caserne de gendarmerie renvoie Claire Pommet alternativement à sa réalité familiale qu’elle chérit et déteste.

Son :

Le son est quasiment impeccable et planant avec une bande originale signée par le frère de Héléna Klotz, Ulysse Klotz. Pas moins de quatorze titres nous sont proposés allant de la techno à la chanson française avec deux morceaux interprétés par Pomme en personne (La chanson d’Elia et La Vénus d’argent).

Bonus :

Ils sont pléthoriques pour la plus grande joie des spectateurs les plus exigeants :

– Court-métrage : Amour Océan (2022, 30 minutes) ;

– Discussion entre Claire Pommet et Héléna Klotz (32 minutes) ;

– Making-of (10 minutes) ;

– Entretiens avec Héléna Klotz (3 minutes et 7 minutes)

Éric Françonnet