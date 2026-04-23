La Vénus électrique - Pierre Salvadori - Fiche film

Le 23 avril 2026
- Réalisateur : Pierre Salvadori
- Acteurs : Gilles Lellouche, Gustave Kervern, Anaïs Demoustier, Vimala Pons, Pio Marmaï, Madeleine Baudot
- Genre : Comédie dramatique, Historique
- Nationalité : Français, Belge
- Distributeur : Diaphana Distribution
- Date de sortie : 12 mai 2026
- Festival : Festival de Cannes 2026
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– Festival de Cannes 2026 : Sélection officielle, Hors compétition, Ouverture
Résumé : Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration mais, pour Suzanne, les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…
- © 2026 Festival de Cannes
- Pio Marmaï
- © Guy Ferrandis
- Anaïs Demoustier
- © Guy Ferrandis
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