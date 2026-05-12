Cannes 2026 : Pierre Salvadori en ouverture de la sélection officielle

News : La Vénus électrique de Pierre Salvadori est présenté en ouverture de la sélection officielle du 79e Festival de Cannes.

Résumé : Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration mais, pour Suzanne, les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…

© 2026 Festival de Cannes

– Scénario : Benjamin Charbit, Benoît Graffin, Pierre Salvadori, d’après une idée originale de Rebecca Zlotowski et Robin Campillo

– Distributeur : Diaphana Distribution

– Principaux acteurs : Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche, Vimala Pons, Gustave Kervern, Madeleine Baudot

Pierre Salvadori à Cannes :

2018 : En liberté !, Quinzaine des Cinéastes, Prix SACD

Pio Marmaï © Guy Ferrandis

Le mardi 12 mai 2026, la cérémonie d’ouverture du 79e Festival de Cannes sera présentée par l’actrice Eye Haïdara, maîtresse des cérémonies d’ouverture et de clôture. Comédienne de théâtre et de cinéma, elle a été révélée au grand écran en 2017 dans Le sens de la fête de Todelano et Nakache, qui lui valut une nomination aux César du meilleur espoir féminin. Depuis, elle a notamment tourné avec Cédric Klapisch, Michel Hazanavicius et Michel Leclerc. Elle a tenu un beau premier rôle dans Six jours, ce printemps-là (2025) de Joachim Lafosse, avant d’avoir récemment fait partie du casting du film La maison des femmes de Melisa Godet.

Le Jury de la compétition officielle sera présidé par Park Chan-wook et, à l’occasion de cette 79e édition, des Palmes d’or d’honneur seront remis à Peter Jackson et Barbra Streisand.

En ouverture de la sélection officielle sera projeté le 12 mai La Vénus électrique de Pierre Salvadori. Le long métrage se veut une comédie romanesque et délibérément burlesque, située dans le Paris des années 1920, et réunit Pio Marmaï et Anaïs Demoustier en tête de la distribution. Le réalisateur a déclaré : « Cannes célèbre tout ce que j’aime au cinéma, déclare Pierre Salvadori, la mise en scène, l’audace, la liberté et les auteurs. Il les découvre, les accompagne, les célèbre. À sa façon, mon film porte toute la croyance et tout l’amour que j’ai pour mon métier. Je suis tellement fier et heureux qu’il ouvre le bal ! » Oscillant entre comédies décalées d’auteur et films davantage grand public, Pierre Salvadori est un scénariste et metteur en scène inspiré à qui l’on doit plusieurs réussites. On peut citer, entre autres, Les apprentis (1995), ... Comme elle respire (1998), Hors de prix (2006), Dans la cour (2014) et La petite bande (2022). Il a pu diriger Jean Rochefort, François Cluzet, Guillaume Depardieu, Marie Trintignant, Daniel Auteuil, José Garcia, Audrey Tautou, Gad Elmaleh, Catherine Deneuve ou Adèle Haenel.

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