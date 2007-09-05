La vie d’artiste - Marc Fitoussi - critique

Résumé : Alice (Sandrine Kiberlain), comédienne, doit se contenter, faute de mieux, du doublage d’un manga japonais. Bertrand (Denis Podalydès), professeur de philosophie, essaie laborieusement d’écrire son deuxième roman après un premier succès d’estime. Cora (Émilie Dequenne), qui vit de petits boulots, se rêve chanteuse.

Critique : Ces trois-là ne se connaissent pas et ne se rencontreront pas. Le récit se présente comme une série de trois sketches emmêlés, dont le point commun est l’échec artistique.

Mais loin d’être déprimant ou pathétique, le ton de comédie choisi donne aux trois personnages des airs de Droopy malchanceux. Si Alice, caustique, ménage peu son entourage, et Bertrand triche pour parvenir à ses fins, Cora, spontanée et maladroite, est d’une gentillesse à toute épreuve.

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On suit les événements tragico-comiques que vivent nos trois artistes déçus, qui vont d’espoirs parfois en déceptions presque toujours. Les trois acteurs principaux, chacun dans un registre différent, donnent une véritable épaisseur à leurs personnages. Sandrine Kiberlain, toujours étonnée de pas être reconnue, Denis Podalydès, imbu de son statut de professeur, prêt à beaucoup de compromissions, et Émilie Dequenne, malhabile, mais au sourire irrésistible.

Ce film aux airs désinvoltes et sans prétention rend, mine de rien, un bel hommage à tous les candidats artistes qui rament... parfois inutilement.

La scène entre Jean-Pierre Kalfon, dans le rôle d’un chanteur sur le retour, son épouse Maria Schneider et Émilie Dequenne, qui doit interpréter son dernier titre, est particulièrement irrésistible.