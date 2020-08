Le blog de Cléo – Beka, Grégoire Mabire - chronique BD

Résumé : Le blog de Cléo nous emmène dans la vie de Cléo, au moment où son petit ami Valentin la plaque. La jeune fille s’effondre, au grand désespoir de ses amies et de ses parents, qui n’arrivent pas à la tirer de sa torpeur et de sa tristesse. Comment l’adolescente va-t-elle se sortir de cette mauvaise passe ?

Cléo traverse une passe difficile. Sa rupture la plonge dans une sorte de dépression dont rien ne semble pouvoir la sauver. Elle qui était passionnée de livres et de littérature, n’écrit même plus sur son blog. Elle a délaissé toute ses passions, le cinéma et la lecture, et refuse de voir qui que ce soit. Ses rendez-vous avec le psy ne semblent pas donner de grands résultats. Mais avec les vacances et l’invitation de son amie Nina, Cléo va peut-être trouver un moyen de reprendre goût à la vie.

A travers cette série, où les héroïnes écrivent sur leur blog, à leur manière, ce qu’elles traversent et ce qu’elles ressentent, Béka, le duo de scénaristes, nous propose dans ce tome une histoire centrée sur le thème de la rupture, et même plus précisément sur le thème de l’abandon. Comment revenir à la vie quand une partie de votre tête a abandonné le combat, quand votre cerveau vous envoie le message que rien ne vaut la peine de rien. Et sur ce thème un peu sombre et triste, Béka tisse une histoire vivante et dynamique. On sait que cette série positive se terminera sur une note bienveillante, mais on se demande comment on va l’atteindre et l’on reste ainsi entraîné dans l’histoire. Dans l’histoire, une autre histoire apparaît qui elle-même reste toute aussi intéressante. Et les fausses pistes vous piégeront probablement.

Beka, Grégoire Mabire / Bamboo

Au dessin, Grégoire Mabire continue à donner vie à ce groupe d’amies si attachantes. Son trait léger, son dessin apparemment simple, ses mises en scène efficaces contribuent au charme de cette bande dessinée. L’alternance entre page de Blog et récit BD est toujours présente dans ce tome. Il faut dire que c’est la marque de fabrique de la série. Enfin, une des marques de fabriques... Et les posts du blog nous dévoilent les pensées de Cléo, tout en nous faisant ressentir les émotions de ceux qui la lisent au travers des commentaires. Ce qui crée aussi une autre manière de faire avancer l’histoire.

Les couleurs toutes en douceur se posent discrètement et savent parfois supplanter le décor pour refléter l’état émotionnel d’un personnage.

Le Blog de Cléo, quatrième tome de cette série, tient ses promesses. Une nouvelle histoire complète avec des personnages récurrents, pour parler d’un thème pas forcément évident à vivre pour les jeunes – et pour les plus vieux non plus d’ailleurs -, la rupture amoureuse et son impact psychologique. Un thème compliqué traité avec humour.