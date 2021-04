Le bon dieu sans confession - Claude Autant-Lara - critique

Résumé : A Paris, lors des obsèques de François Dupont (Henri Vilbert) mort subitement à cinquante ans, sa femme Marie (Myno Burney) se remémore leur vie commune. En 1937, Dupont qui co-dirige une société de vente en gros avec Constantin Varesvo (Grégoire Aslan), emmène femme et enfants dans sa traction flambant neuve à la campagne. Il doit y retrouver Maurice Frejoul (Ivan Desny), un châtelain avec qui il pense faire des affaires. Pendant la visite du château, Janine (Danielle Darrieux), la femme de Frejoul, revient d’une balade à cheval.

Critique : Le récit est construit sous forme de flashback, à partir des obsèques du personnage central, François Dupont. Chacun de ses proches va apporter un éclairage sur sa vie, à partir du moment où il va rencontrer Janine.

François, homme d’affaires prospère, est apprécié de tous. Bon vivant, il aime les voitures rapides, s’occupe bien de ses deux enfants, et n’oublie jamais de trinquer avec Eugène (Julien Carette), le concierge de l’immeuble où sont situés ses bureaux, personnage pittoresque avec qui il a fait la Grande Guerre. Son existence se déroule tranquillement, jusqu’à sa rencontre avec les Frejoul, châtelains désargentés et plus particulièrement avec Mme Frejoul, Janine.

François, affûté en affaires, se rend vite compte que Frejoul n’a pas les épaules pour travailler avec sa société, mais tombe sous le charme de Janine. Lui, sans rien demander en retour, va financièrement aider le couple. Si Maurice Frejoul montre de molles réticences, Janine, elle, n’aura aucun scrupule à profiter de François... mais la guerre qui arrive va profondément modifier la situation.

Adapté du roman de Paul Vialar Monsieur Dupont est mort (1949), le film n’échappe pas à des dialogues trop écrits, mais déroule une mécanique narrative originale par son jeu de retours en arrière. Aucun des personnages n’est tout à fait sympathique : François et son associé font des affaires plus ou moins louches, sa femme Marie représente le prototype de la bourgeoise rébarbative, Maurice est un lâche et Janine est une manipulatrice froide et déterminée. Le contexte de la guerre va amplifier la réalité des personnages, sans toutefois faire tomber les masques.

La distribution est impeccable. On retient particulièrement Henri Vilbert, plus habitué aux seconds rôles, en être impitoyable à la personnalité complexe, et bien sûr Danielle Darrieux en garce, d’autant plus dangereuse qu’elle présente un visage innocent au regard de biche.

Un film à (re)découvrir.