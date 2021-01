Le bonheur des uns - Daniel Cohen - la critique du film et du DVD

Résumé : Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari macho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C’est face au succès que l’on reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?

Critique : Il y a ceux qui réussissent. Et les autres qui peinent soudain à exister, parce que le succès de leurs amis les rend fous de jalousie. C’est le cas de Léa qui annonce à ses amis, lors d’un déjeuner fantasque, qu’elle écrit un premier roman. Alors qu’elle obtient rapidement une promesse d’édition et que son ouvrage gravit rapidement les marches du succès, sa meilleure amie, Karine, se transforme en une garce de rancœur et son conjoint, Marc, s’écroule dans la perte de confiance en lui-même. Le récit procède plutôt d’une bonne idée. Tout le monde s’est déjà réjoui des succès de ses amis, tout en éprouvant au fond de soi un sentiment mêlé de joie, de jalousie et de colère à la fois. En réalité, Le bonheur des uns oppose la désinvolture toute fraîche d’une écrivaine qui parvient malgré elle à la réussite, et des proches, qui se rêvent dans des artistes qu’ils ne sont pas.

Le problème du film demeure justement la juxtaposition de personnages totalement différents, au point qu’ils semblent se réduire à une forme de caricature. Il y a Léa, l’auteure à succès, qui se laisse dominer par un homme acariâtre, autoritaire et malheureux. Karine, l’amie d’enfance de Léa, est présentée comme une femme excessive, négative, hypocrite, totalement perdue dans ses contradictions. Et il y a enfin Francis, un apprenti artiste, aussi naïf qu’il est ridicule. Les comédiens, pourtant talentueux, s’efforcent de rendre leurs personnages attachants. En réalité, ils se perdent dans des dialogues certes incisifs, mais profondément radicaux. On comprend bien que Daniel Cohen cherche à provoquer un simple moment de bonheur avec cette comédie. Pour autant, on aurait attendu un travail plus subtil de l’écriture et des dialogues.

Beaucoup de films ont du mal à trouver la bonne longueur. Le bonheur des uns souffre justement d’un rythme paradoxal : parfois, le scénario survole trop rapidement les évènements, alors que certaines scènes auraient mérité d’être coupées. Du coup, l’émotion, pourtant clairement recherchée dans les échanges, se heurte à cette gestion maladroite de la temporalité. Les personnages cèdent à la facilité et à la prévisibilité, faisant craindre l’ennui. Le rire n’émerge que trop rarement dans une histoire qui s’annonce pourtant clairement drôle. Toutefois, le film déroule, non sans intelligence, les malentendus qui étranglent les relations humaines ; il montre que les conflits trouvent toujours leur origine dans la perception que chacun peut se faire de l’autre -d’autant plus quand celui-ci est perçu comme supérieur à soi- que dans des faits objectivables.

Le bonheur des autres fait la démonstration que même les meilleures comédies écrites pour le théâtre ne trouvent pas toujours leur aboutissement dans le cinéma. Si le spectateur ne passera pas un mauvais moment, il ne retrouvera pas non plus dans cette œuvre la légèreté et le plaisir du spectacle de Daniel Cohen L’ile flottante.