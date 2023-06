Le champ des possibles - Aly Muritiba - critique

Résumé : Daniel, quarante ans, a été suspendu de ses fonctions d’agent de police suite à une bavure. Il se focalise alors sur une relation virtuelle avec une personne mystérieuse qu’il n’a encore jamais rencontrée. Lorsqu’elle cesse de répondre à ses SMS, il décide de parcourir des milliers de kilomètres pour la retrouver…

Critique : Il s’agit du premier long métrage du réalisateur brésilien Aly Muritiba à connaître une distribution en France, à l’initiative d’Optimale. Auparavant, le cinéaste s’était fait connaître dans divers festivals, dont la Semaine de la Critique pour un court métrage (Pátio, 2013). Le champ des possibles, au titre alternatif Désert privé (conforme à l’original) a été présenté à la Mostra de Venise 2021 (dans la section Giornata degli Autori Award) et d’autres manifestations dont Écrans Mixtes et Chéries-chéris. Le film, linéaire mais à la construction narrative subtile, transcende un scénario désormais convenu. Les réactions suscitées par la découverte de l’orientation de genre de l’être aimé ont en effet été abordées maintes fois au grand écran, de Sylvia Scarlett et Certains l’aiment chaud au récent Trois nuits par semaine, en passant par Tenue de soirée. Aly Muritiba choisit la voie du réalisme sombre, avec d’abord une première partie de trente minutes, qui s’avèrera en fait être un long prologue, avant le générique de début.

On y suit le quotidien de Daniel, un policier suspendu qui doit affronter deux problèmes : un procès à venir pour avoir gravement brutalisé un jeune collègue à l’occasion d’une formation, et les difficiles soins quotidiens qu’il doit prodiguer à son vieux père malade, que sa sœur souhaite placer en établissement médicalisé. Pour échapper à sa morne existence, Daniel entretient une relation amoureuse virtuelle avec Sara, une jeune femme vivant à l’autre bout du pays, et qui ne donnera plus signe de vie du jour au lendemain. Maniant les ruptures de ton, le réalisateur opte ensuite pour la voie d’un bref road movie, avant une enquête menant sur la piste de Sara, dont on découvre la double vie. Le scénario est habile à montrer les points communs entre les deux amants, qui partagent la même précarité financière, doivent s’occuper d’un aîné vieillissant, et affronter de surcroît le regard des autres. Ces similitudes n’empêchent pas qu’ils sont très différents de par le mode de vie et les aspirations.

La singularité du métrage est de semer le doute quant au sentiment intérieur de Daniel, qui doit résoudre le dilemme entre être fidèle à ses certitudes et admettre la fascination qu’il éprouve pour la personnalité de sa bien-aimée. Le champ des possibles exerce un réel charme, contournant tous les écueils qui auraient pu découler de son matériau : mièvrerie, invraisemblances, voyeurisme, caractère démonstratif d’un discours consensuel sur l’inclusion… Sans bouleverser les codes cinématographiques, Muritiba trouve un juste équilibre entre l’explicite et l’allusif, l’efficacité et le ton personnel. L’œuvre doit également beaucoup à ses interprètes. Antonio Saboia est particulièrement étonnant dans le rôle de Daniel, et son jeu nuancé traduit à merveille les ambiguïtés de son personnage. On l’avait déjà remarqué au sein du casting de Bacurau de Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles.