Le Colibri - Francesca Archibugi - critique

Résumé : Début des années 1970. C’est au bord de la mer que Marco Carrera rencontre pour la première fois Luisa Lattes, une belle fille un peu particulière. C’est un amour qui ne sera jamais consommé mais ne s’éteindra jamais. La vie conjugale de Marco se déroulera à Rome, avec Marina et leur fille Adèle. En proie à un destin sinistre qui le soumet à de terribles épreuves, Marco se retrouve à Florence. Prêt à le protéger des pires coups du destin, Daniele Carradori, psychanalyste de Marina, apprend à Marco à faire face aux changements les plus inattendus de la vie.

Critique : C’est un homme bon, aimant, qui voudrait sauver sa fille du fil invisible qui la retient aux murs, de la maladie mentale de sa femme. Il voudrait se sauver lui-même d’une relation amoureuse depuis l’enfance qu’il s’est toujours refusé à consommer. Marco est médecin, il vit dans un luxueux appartement à Rome, mais les souvenirs le hantent et se bousculent dans sa tête. Pourtant, il n’y a jamais une once de larmes dans son regard. Il y a même une sorte de combativité tranquille, paisible, qui le préserve des démons intérieurs le rongeant. Le Colibri est tout entier écrit autour de cet homme, Marco Carrera. Il a miraculeusement échappé à un crash d’avion grâce à un ami que tout le monde refuse de nommer, ce qui lui a valu quelques années plus tard de rencontrer celle qui sera sa femme.

Le Colibri est un long-métrage construit comme un puzzle qui prend peu à peu forme au fur et à mesure que le temps passe. Inspiré d’un roman immense de Sandro Veronese, bâti également sur ces superpositions temporelles, le long-métrage tente de pénétrer dans l’esprit névrotique d’un homme qui lutte contre les souvenirs. Les événements présents sont à chaque fois des prétextes à revisiter le passé et réécrire une vérité qu’il s’est refusé d’admettre. En réalité, le film explore les mille et une facettes de la psychologie humaine, sans jamais chercher à figer les choses. C’est un long métrage qu’il faut aborder en acceptant de lâcher prise et en rejetant le modèle traditionnel de la narration. Le passé, le futur et le présent constituent l’unité chaotique d’un antihéros qui se débat avec lui-même et son histoire.

Francesca Archibugi opte pour une mise en scène assez épurée. Les sentiments sont contenus chez les personnages et éclosent au fur et à mesure que le passé les révèle. La réalisatrice cultive non sans talent la beauté de la relation humaine, qu’il s’agisse de l’amour, même platonique, de la filiation, de la fraternité, et dans une moindre mesure de l’amitié. Le tragique finit par survenir, brutal, injuste, mais une évidence d’une histoire d’enfance se répétant, avec une sœur, étrange, qui choisit de se donner la mort, un soir d’été, dans la mer. La cinéaste, qui est elle-même romancière, sait plus que personne construire des récits à tiroirs donnant aux personnages une épaisseur particulière.

L’essentiel de ce magnifique récit intimiste est axé sur la relation entre Marco et Luisa. Les deux êtres se guettent, s’aiment par procuration, et se refusent l’un à l’autre. D’une certaine façon, on pense à l’immense film de James Gray Two Lovers. Sauf que le pathos ne s’empare pas de cette relation atypique, sincère et fidèle. Elle et lui s’aiment d’un amour authentique, en fuite, que personne ne peut voler, ni contester. Le Colibri démontre aussi qu’on peut parvenir à se construire un destin même lorsqu’on est littéralement hanté par un amour impossible. La famille se transforme alors en un vivier de joie et d’amour, peut-être suffisant pour dépasser les regrets.

Le Colibri est tout simplement une fresque sur la vie. On ne boudera pas son plaisir à observer ce drôle de psychanalyste, joué par Nanni Moretti, qui débarque dans le cabinet de la femme d’un patient pour le mettre en garde contre la folie de cette dernière. L’homme prend la place d’une sorte de fil conducteur intelligible et sensible dans un destin contrarié, qui aurait pu largement succomber aux sirènes du désespoir. Mine de rien, en dépit des apparences, voilà un film qui force à être heureux.