Le diable par la queue - Philippe de Broca - critique

Résumé : Dans un château qui a connu des jours meilleurs, la famille noble de Coustines, dirigée d’une main de fer par la Comtesse (Madeleine Renaud), s’essaie sans grand succès à l’hôtellerie. C’est Charly (Xavier Gélin), le gentil garagiste voisin, qui va être chargé de "rabattre" des clients.

Critique : Dès les premières images sur une musique primesautière de Georges Delerue, on découvre les personnages savoureux de doux dingues qui composent cette famille de nobliaux décadents : outre la Comtesse qui houspille tout son monde, il y a Diane (Maria Schell) sa fille un poil nymphomane, son flegmatique mari Georges (Jean Rochefort) et Amélie, leur fille divorcée et mutine (Marthe Keller). On trouve aussi la Comtesse Jeanne (Clotilde Joano) qui ne quitte jamais son piano. Et ils ont tous un point commun : la paresse !

Alors qu’un seul fidèle et misanthrope client est présent (Claude Pieplu), Charly va ramener plusieurs clients dont le "Baron" César (Yves Montand), gangster en cavale flanqué de ses deux nervis (Pierre Tornade et Jacques Balutin).

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Tout est en place pour une valse de péripéties plus drôles les unes que les autres, le tout servi par des dialogues étincelants (dus à Daniel Boulanger et Claude Sautet).

Tous les personnages sont extrêmement bien croqués et interprétés avec justesse par une distribution étincelante : pour exemple, le playboy minable et vantard joué par Jean-Pierre Marielle est absolument fabuleux. Bon à rien, mais prêt à jouer au poker pourvu que ses partenaires aient un jeu sec !

Un film choral feel good vivifiant et gentiment immoral, qui finalement est peut-être le meilleur long métrage de Philippe de Broca.