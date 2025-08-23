Le gentleman de Cocody - Christian-Jaque - critique

Résumé : Côte d’Ivoire. Sans raison apparente, le professeur Dumont, chasseur de papillons, est assassiné par une bande appelée "Les fils de la panthère", habituellement en chasse contre les trafiquants de diamants.

Critique : C’est vers le quartier chic de Cocody que se concentrent les recherches de la police. Y habite Jean-Luc Hervé de la Tommeraye (Jean Marais), un attaché d’ambassade coureur de jupons.

Les producteurs du film voulaient ici profiter de la popularité internationale des James Bond et de l’incroyable succès français de L’homme de Rio de Philippe de Broca (1964) qui avait révélé un Jean-Paul Belmondo bondissant exécutant lui-même ses cascades. Pour ce faire, ils ont chargé le cinéaste multicarte Christian-Jaque de mettre en scène une histoire d’espionnage exotique, dans laquelle va bondir un autre acteur tout aussi capable de cascades : Jean Marais (tout de même un peu âgé pour le rôle : cinquante-deux ans à l’époque).

Malheureusement, tout tombe à plat dans ces aventures pour rire, mal rythmées, au récit farfelu, inutilement compliqué, et portées par une interprétation discutable. On peut tout de même souligner l’investissement personnel de Jean Marais, dans un rôle très physique, qui à défaut de nuancer son interprétation, a été blessé sévèrement et à plusieurs reprises au cours du tournage.

On y croise avec toujours le même plaisir, les trognes de Robert Dalban et Philippe Clay en méchants façon bandes dessinées.

Gentil film à la mode de... mais bien en dessous de ses modèles, donc pas indispensable.