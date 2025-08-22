Singoalla - Christian-Jaque - critique

Résumé : Suède, XIVe siècle : Le prince Erland (Michel Auclair) vit comme un somnambule dans son château quand il ne chasse pas dans les étendues enneigées qui l’entourent. Il est poursuivi par une malédiction qui abrège la vie des représentants mâles de sa famille. De ce fait, il vit avec sa mère Elfrida (Marie-Hélène Dasté) et ses deux tantes, toutes trois veuves.

Critique : Un jour du chasse, Erland va rencontrer Singaolla (Viveca Lindfors) une jeune Tzigane qui a été débusquée près d’une rivière par ses chiens. Le jeune prince va immédiatement tomber sous le charme de cette sauvageonne effrontée qui ignore tout de l’étiquette. Très vite, elle s’enfuit, promettant de revenir un jour. Peu de temps après, sa mère Elfrida lui fait rencontrer Hélène de Saxe (Vibeke Falk), un bon parti qu’il ne peut refuser d’épouser. C’est justement le jour de la rencontre des fiancés que débarque au château Singaolla avec toute sa bruyante et festive communauté.

Ce curieux film, à la fois d’aventures et s’apparentant à une chanson de geste sur grand écran, a connu trois versions, toutes dirigées par Christian-Jaque. Michel Auclair n’apparaît que dans la version française (il est remplacé dans les deux autres par le Suédois Alf Kjellin). Parfois naïf et très daté, le long métrage prend une autre tournure lors des scènes d’action, et décrit la vie rude des Tziganes ainsi que l’arrivée de la peste avec beaucoup de dureté et de crédibilité.

Viveca Lindfors est rayonnante et bouillonnante d’énergie, Henri Nassiet très juste en patriarche tzigane buté. Mais les autres interprètes de personnages suédois sont tous bien raides et comme amidonnés, Michel Auclair en tête, qui traverse tout le film avec une lenteur calculée et de grands yeux étonnés.

Le touche-à-tout et prolifique Christian-Jaque, qui venait de tourner D’hommes à hommes, une biographie de l’humaniste suisse Henri Dunant (avec Jean-Louis Barrault et Bernard Blier), réalisera ensuite Souvenirs perdus, un film à sketches autour d’objets trouvés.