Nathalie - Christian-Jaque - Critique

Résumé : Nathalie (Martine Carol) est mannequin chez Cyril Boran (Mischa Auer). Lors d’une défilé, elle bouscule involontairement une invitée, la comtesse de Lancy (Lise Delamare). À la fin de la présentation, la comtesse constate qu’on lui qui volé un collier d’un valeur inestimable.

Critique : Pierre Apestéguy, sous le pseudonyme de Franck Marchal, a écrit plusieurs séries de romans policiers légers dont celle des "Nathalie". Il va écrire le scénario de ce film signé Christian-Jaque.

La jolie mannequin, pimpante et effrontée, accusée à tort du vol du collier, va s’improviser détective au grand dam du colérique commissaire Pipart (Louis Seigner), et sous les yeux enamourés de son adjoint, l’inspecteur Franck Marchal (Michel Piccoli), qui porte le même nom que l’auteur du livre !

Le scénario, léger et dans trop de souci de vraisemblance, est surtout un prétexte pour mettre en valeur le tempérament gentiment sexy et la plastique de Martine Carol, actrice qui connut une grande popularité après son interprétation de Caroline Chérie, charmante mais au jeu tout de même un peu limité. Il est bon de préciser qu’elle fut l’épouse du réalisateur du film Christian-Jaque, de 1954 à 1959. Sa notoriété et sa carrière étaient en déclin depuis l’arrivée de la bombe Brigitte Bardot. Elle disparaîtra tragiquement (crise cardiaque ou suicide) en 1967, à seulement 46 ans.

Il est étonnant de découvrir le jeune Michel Piccoli, dans l’un de ses premiers rôles importants, et à peine reconnaissable en amoureux transis gentillet, et aussi à cause d’une coiffure bien différente de celle qui accompagnera ensuite sa célébrité.

On retrouve aussi avec plaisir plusieurs seconds rôles savoureux : Louis Seigner râleur ; Philippe Clay, mauvais garçon élégant, Aimé Clariond, aristocrate défraîchi ; Jacques Dufilho, majordome stylé, la brute Jess Hahn... et Lise Delamare, comtesse, menteuse et voleuse !

Désuet, charmant, sans conséquence, un petit divertissement léger comme une bulle de champagne, qui témoigne d’un certain cinéma français des années 1950.