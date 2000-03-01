Le goût des autres - Agnès Jaoui - critique

Jaoui et Bacri au sommet
Le 13 février 2026
Cette œuvre chorale, exquise comédie de mœurs, remporta quatre César et fut nommée à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.
- Réalisateur : Agnès Jaoui
- Acteurs : Wladimir Yordanoff, Jean-Pierre Bacri, Agnès Jaoui, Anne Alvaro, Alain Chabat, Gérard Lanvin, Xavier de Guillebon, Christiane Millet, Anne Le Ny
- Genre : Comédie dramatique
- Nationalité : Français
- Distributeur : Pathé Distribution, Les Acacias
- Editeur vidéo : Fox Pathé Europa
- Durée : 1h52mn
- Date télé : 17 janvier 2026 22:45
- Chaîne : Paris Première
- Reprise: 1er avril 2026
- Date de sortie : 1er mars 2000
L'ont vu
Veut le voir
– Reprise en version restaurée : 1er avril 2026
Résumé : Castella est un chef d’entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une représentation de "Bérénice", il tombe en adoration du texte et de l’actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d’anglais, nécessaires à son travail. Castella tente de s’intégrer à ce milieu artistique mais sans grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de références et les barrières culturelles sans faire d’histoires.
Critique : Le goût des autres est le meilleur scénario original d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, avec celui d’On connaît la chanson, écrit pour Alain Resnais. C’est aussi la première (et plus aboutie à ce jour) réalisation de Jaoui dont le sens du rythme et du montage est magistral. Un récit semi-choral structure cette comédie de mœurs axée sur les oppositions de classe, sept ou huit personnages principaux interagissant en réseau social. Jaoui et Bacri manient avec aisance un comique de situation marqué par les clivages financiers, culturels voire politiques. Castella (Jean-Pierre Bacri) est d’abord présenté comme un gros beauf, chef d’entreprise inculte déplorant que Bérénice soit « en vers, putain », jugeant la qualité d’une exposition au nombre de visiteurs, racontant des blagues salaces à un dîner d’artistes et confondant la Symphonie n°40 avec Juanita Banana.
- Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro
- © 2000 TF1 Internatinal, Pathé Films, France 2 Cinéma
Son mauvais goût contraste avec le « langage de ministre » de son collaborateur polytechnicien (Xavier de Guillebon), la culture de base de sa sœur fauchée (Brigitte Catillon), et surtout l’habitus axé sur l’art de Clara (Anna Alvaro), Antoine (Wladimir Yordanoff) et le jeune Benoit (Raphaël Dufour). Fortement dotés en capital culturel, ces artistes fans d’Ibsen et de peinture moderne n’hésitent pas à ridiculiser ce bourgeois collant, et une sarcastique séquence de restaurant évoque tant Le Bourgeois gentilhomme que Le dîner de cons, dîner dont l’addition sera payée par notre Monsieur Jourdain, amoureux de sa belle marquise théâtreuse. C’est qu’« une actrice de quarante ans au chômage, c’est un pléonasme » et que le capital économique manque à ces érudits. Complémentaire de son époux, Angélique (Christiane Millet) vit chez les Bisounours, décorant son appartement comme une bonbonnière et trouvant hideux les costumes de théâtre confectionnés par Valérie (Anne Le Ny). La classe populaire est incarnée par Bruno (Alain Chabat), chauffeur et flûtiste à ses heures, ainsi que par Manie (Agnès Jaoui) et Franck (Gérard Lanvin).
- Gérard Lanvin, Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat
- © 2000 TF1 Internatinal, Pathé Films, France 2 Cinéma
Ces deux-là ne pourront pourtant pas s’aimer en raison de divergences de valeurs, la serveuse de la brasserie de théâtre libérée ne supportant pas le côté réac du garde du corps. Il ne faudrait cependant pas limiter la qualité du scénario à celui d’une comédie sociologique même si Pierre Bourdieu aurait pu illustrer sa théorie de La Distinction en voix off, à l’instar des interventions d’Henri Laborit dans Mon oncle d’Amérique. Le goût des autres est aussi est une très subtile romance, jouant sur les conventions de la comédie américaine en lui distillant une pincée de « french touch », ce qui a sans doute séduit Hollywood, Le goût des autres ayant été nommé à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. On appréciera aussi ces plans fixes, brefs mais saisissants, à l’image de la scène où Castella se fait agresser dans sa voiture. Le film obtint quatre César dans les catégories film, scénario et seconds rôles (Gérard Lanvin et Anne Alvaro).
– Césars 2001 : Meilleur film - Meilleur acteur dans un second rôle pour Gérard Lanvin - Meilleure actrice dans un second rôle pour Anne Alvaro - Meilleur scénario
– European Film Awards 2000 : Meilleur scénario
– Prix Lumière : Meilleur film - Meilleur réalisateur - Meilleur scénario
Galerie Photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.