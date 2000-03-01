Le goût des autres - Agnès Jaoui - critique

Résumé : Castella est un chef d’entreprise peu porté sur la culture. Pourtant, un soir, en allant par obligation assister à une représentation de "Bérénice", il tombe en adoration du texte et de l’actrice principale, Clara. Par une coïncidence, celle-ci va lui donner des cours d’anglais, nécessaires à son travail. Castella tente de s’intégrer à ce milieu artistique mais sans grand succès. On ne bouscule pas ainsi les cadres de références et les barrières culturelles sans faire d’histoires.

Critique : Le goût des autres est le meilleur scénario original d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, avec celui d’On connaît la chanson, écrit pour Alain Resnais. C’est aussi la première (et plus aboutie à ce jour) réalisation de Jaoui dont le sens du rythme et du montage est magistral. Un récit semi-choral structure cette comédie de mœurs axée sur les oppositions de classe, sept ou huit personnages principaux interagissant en réseau social. Jaoui et Bacri manient avec aisance un comique de situation marqué par les clivages financiers, culturels voire politiques. Castella (Jean-Pierre Bacri) est d’abord présenté comme un gros beauf, chef d’entreprise inculte déplorant que Bérénice soit « en vers, putain », jugeant la qualité d’une exposition au nombre de visiteurs, racontant des blagues salaces à un dîner d’artistes et confondant la Symphonie n°40 avec Juanita Banana.

Jean-Pierre Bacri, Anne Alvaro © 2000 TF1 Internatinal, Pathé Films, France 2 Cinéma

Son mauvais goût contraste avec le « langage de ministre » de son collaborateur polytechnicien (Xavier de Guillebon), la culture de base de sa sœur fauchée (Brigitte Catillon), et surtout l’habitus axé sur l’art de Clara (Anna Alvaro), Antoine (Wladimir Yordanoff) et le jeune Benoit (Raphaël Dufour). Fortement dotés en capital culturel, ces artistes fans d’Ibsen et de peinture moderne n’hésitent pas à ridiculiser ce bourgeois collant, et une sarcastique séquence de restaurant évoque tant Le Bourgeois gentilhomme que Le dîner de cons, dîner dont l’addition sera payée par notre Monsieur Jourdain, amoureux de sa belle marquise théâtreuse. C’est qu’« une actrice de quarante ans au chômage, c’est un pléonasme » et que le capital économique manque à ces érudits. Complémentaire de son époux, Angélique (Christiane Millet) vit chez les Bisounours, décorant son appartement comme une bonbonnière et trouvant hideux les costumes de théâtre confectionnés par Valérie (Anne Le Ny). La classe populaire est incarnée par Bruno (Alain Chabat), chauffeur et flûtiste à ses heures, ainsi que par Manie (Agnès Jaoui) et Franck (Gérard Lanvin).

Gérard Lanvin, Jean-Pierre Bacri, Alain Chabat © 2000 TF1 Internatinal, Pathé Films, France 2 Cinéma

Ces deux-là ne pourront pourtant pas s’aimer en raison de divergences de valeurs, la serveuse de la brasserie de théâtre libérée ne supportant pas le côté réac du garde du corps. Il ne faudrait cependant pas limiter la qualité du scénario à celui d’une comédie sociologique même si Pierre Bourdieu aurait pu illustrer sa théorie de La Distinction en voix off, à l’instar des interventions d’Henri Laborit dans Mon oncle d’Amérique. Le goût des autres est aussi est une très subtile romance, jouant sur les conventions de la comédie américaine en lui distillant une pincée de « french touch », ce qui a sans doute séduit Hollywood, Le goût des autres ayant été nommé à l’Oscar du meilleur film en langue étrangère. On appréciera aussi ces plans fixes, brefs mais saisissants, à l’image de la scène où Castella se fait agresser dans sa voiture. Le film obtint quatre César dans les catégories film, scénario et seconds rôles (Gérard Lanvin et Anne Alvaro).