Le jardin des Finzi Contini - la critique

Résumé : Italie, 1938. Ayant entrepris depuis peu de se convertir à l’antisémitisme, le régime fasciste multiplie les mesures vexatoires contre les Juifs italiens. Mais la famille Finzi-Contini, pilier de l’aristocratie de Ferrare depuis des générations, ne croit pas à l’imminence de la menace. Les deux enfants adultes, Micol et Alberto, aiment bien donner des parties et jouer au tennis dans l’immense parc qui entoure le palazzo familial. Comme les clubs sportifs viennent d’être interdits aux Juifs, des jeunes gens de milieux plus modestes sont désormais invités à jouer dans le jardin des Finzi-Contini. C’est ainsi que Giorgio a l’occasion de rencontrer la lointaine Micol et tombe peu à peu amoureux d’elle, qui lui en préfère un autre, cependant qu’hors des murs, le pire se prépare...

Critique : Vittorio De Sica, grand cinéaste (et grand acteur, qu’on se souvienne seulement de Madame de... des années 40, inventeur avec quelques autres du néoréalisme italien, eut quelque peine à retrouver par la suite une telle magnificence. C’est ce que l’on a longtemps lu sous la plume des critiques. Si tel est le cas, à revoir Le jardin des Finzi-Contini, on se dit que le père de l’inoubliable Voleur de bicyclette a quand même eu quelques beaux sursauts. Et que l’élégant transalpin n’a rien perdu de son goût des vélos, mais plus sérieusement, des études sociologiques et psychologiques.

Situant son intrigue à Ferrare, ville moyenne au prestigieux passé, il livre une étude extrêmement précise des familles juives y vivant. Parfaitement assimilées (on y dit les prières de la Pâque en italien), diverses tant au plan de leur situation sociale (sont ici également étudiées les relations entre la moyenne et la grande bourgeoisie) que de leurs opinions politiques (certaines ont de fortes sympathies fascistes, ce qui correspond à la réalité historique et constitue au demeurant un autre signe d’assimilation), elles voient progressivement se resserrer autour d’elles l’étau de l’antisémitisme et des terribles mesures qui l’accompagnent. Incrédules, impuissants, fatalistes ou révoltés, tous seront frappés sans distinction. L’une des grandes qualités de cette œuvre est d’aborder ce pan aujourd’hui encore méconnu de l’histoire italienne. Avec discrétion et acuité, De Sica construit un récit infiniment complexe et nuancé, baigné par une atmosphère cotonneuse (très belle photographie) et confinée qui fait puissamment ressortir les drames qui se nouent et viennent cueillir ses personnages. La caméra, très dynamique, scrute les êtres aux plus près de leurs émotions à l’aide de nombreux et somptueux gros plans et travellings avant. Une superbe tragédie humaine, sensible et juste.