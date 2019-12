Le jour où j’ai appris que j’étais juif - la chronique du spectacle

Résumé : C’est l’histoire d’un petit garçon qui, dans les années 60, découvre qu’il est Juif, alors que ses parents, survivants juifs polonais, ont déployé une énergie surhumaine pour le lui cacher. Et comment il met 40 ans à régler ce petit problème.

Copyright L'Archipel, 2019

Notre avis : On le sait, Jean-François Derec a un grand potentiel : en particulier sa voix unique aux sonorités reconnaissables et un comique inné. Dans son spectacle, cette voix est parfois trop monocorde et ce fameux potentiel de jeu n’est pas assez exploité.

En adaptant son livre paru aux Editions Denoël, Jean-François Derec nous raconte sa vie avec drôlerie et émotion. Le point fort de Le jour où j’ai appris que j’étais juif est à l’image du titre : c’est l’approche innocente des questions existentielles et de la découverte du monde complexe. Avec cette vision à hauteur d’enfant, on s’amuse des absurdités ou contrevérités des adultes et Derec en joue habilement, avec ses mots.

Les thèmes tournent autour d’une même famille : l’intégration, les religions, les traditions, l’obsession d’une mère pour son intégration et celle de ses enfants. Entre la grande histoire, les secrets cachés et les reniements, comment appréhender ses propres origines, sa propre culture ? Codes et langage sont développés, avec l’imagination galopante de l’enfance qui perdure.

Mais n’y a malheureusement pas assez de ruptures dans la mise en scène. Les intermèdes entre deux séquences ne sont pas assez bien définis, la gestuelle du comédien n’est pas assez développée. Quant à la fin du spectacle, elle s’avère un peu abrupte. On aurait aimé que cela continue.