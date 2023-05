Le livre des solutions - Michel Gondry - critique

Résumé : Marc s’enfuit avec toute son équipe dans un petit village des Cévennes pour finir son film chez sa tante Denise. Sur place, sa créativité se manifeste par un million d’idées qui le plongent dans un drôle de chaos. Marc se lance alors dans l’écriture du Livre des Solutions, un guide de conseils pratiques qui pourrait bien être la solution à tous ses problèmes…

Critique : Michel Gondry n’avait plus tourné de longs métrages depuis Microbe et Gasoil (2015), comédie avec des enfants, poétique et réussie, mais qui fut un échec commercial. L’auteur du film culte Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Oscar du meilleur scénario, avait préféré se consacrer à des clips vidéo et des films publicitaires, ainsi qu’à d’autres projets, dont l’ouverture d’une fabrique éphémère de films amateurs au Kanal - Centre Pompidou à Bruxelles, et la réalisation d’épisodes de la série télévisée Kidding. Son retour au grand écran par le biais d’une comédie décalée était donc particulièrement attendu et Le livre des solutions, dont il a également écrit le scénario, a été sélectionné à la Quinzaine des Cinéastes du Festival de Cannes. Il n’est pas difficile de percevoir son protagoniste comme un alter égo du réalisateur. Se sentant trahi par ses producteurs qui lui refusent le final cut de son film et font appel à un autre cinéaste dont il est proche (Vincent Elbaz), Marc (Pierre Niney) pète les plombs. Il s’enfuit avec les bobines en compagnie de son équipe dont sa fidèle monteuse Charlotte (Blanche Gardin).

Réfugié dans les Cévennes chez sa vieille tante Denise (Françoise Lebrun), il compte y terminer son œuvre maudite, tout s’attelant à l’écriture d’un ouvrage de conseils qu’il compte appliquer à lui-même. Partiellement autobiographique, avec une bonne dose d’autodérision, Le livre des solutions joue constamment la carte du second degré. Marc est un être névrosé et égocentrique, plus ou moins bipolaire, qui dépasse en ce sens tous les personnages incarnés par Woody Allen dans ses films. L’absurdité des résolutions qu’il prend (diriger un orchestre sans chef d’orchestre, acheter une ruine pour y faire un studio d’enregistrement, chronométrer le temps qu’il passerait pour se rendre de la maison à l’hôpital) suscite l’agacement de son entourage, qui reste malgré tout patient en raison de l’affection qu’il lui porte. « La fiction permet de créer un monde dans lequel on aurait aimé vivre et, c’est vrai, de rester avec les gens qu’on aime. C’est aussi pour cela que je n’utilise jamais mes films pour régler mes comptes, mais, au contraire, j’essaie d’être tendre envers mes personnages, et je me défoule sur Marc, qui me représente », déclare ainsi le réalisateur dans le dossier de presse.

Cette catharsis donne droit à quelques scènes exquises, dont ce passage où Marc se persuade qu’il peut composer lui-même la bande originale de son long métrage, alors qu’il n’y connaît rien en musique. Mais si l’on peut louer l’enthousiasme créatif de Gondry, ainsi que sa volonté de s’écarter des sentiers balisés de la comédie d’auteur à la française, on regrettera que sa belle mécanique finisse par s’enrayer dans la dernière partie du film, les vociférations et élucubrations de son protagoniste pouvant fatiguer le spectateur autant que les autres personnages, sensation accentuée par le jeu d’un Pierre Niney en roue libre. Et la fantaisie n’est pas toujours des plus légères, défaut déjà présent dans La science des rêves ou L’écume des jours. En dépit de ces réserves, Gondry signe un film cohérent avec son univers, inventif et sans concessions, qui se laisse aisément regarder.