The Green Hornet - la critique

L’argument : Le directeur du journal Daily Sentinel se transforme la nuit en super-héros connu sous le nom de Frelon Vert. Il est secondé par Kato, l’expert en arts martiaux.

Notre avis : The Green Hornet n’est pas vraiment un film de Michel Gondry (au sens où on peut l’entendre). En s’attaquant à un blockbuster, on pouvait craindre que le réalisateur de La Science des rêves s’efface derrière la machine hollywoodienne. C’est effectivement le cas et, pourtant, il n’y a pas lieu de s’en plaindre tant Gondry se montre à l’aise avec cette adaptation du Frelon Vert, émissions radiophoniques qui se déclinèrent ensuite en série télé dans les années 60 (celle-là même qui popularisa un certain Bruce Lee).

Nonobstant, on comprend ce qui a pu pousser Michel Gondry à s’intéresser à un tel projet (on se souvient que The Green Hornet devait au préalable être réalisé par Stephen Chow). Si on ne retrouve plus le Gondry poétique et bricoleur de Soyez sympas, rembobinez, c’est davantage l’artiste formaliste que l’on retrouve ici derrière la caméra, le réalisateur de clips. Le cinéaste français a souvent aimé expérimenter de nouvelles techniques (en se les réappropriant même). Il a notamment été l’un des premiers à utiliser des centaines d’appareils photos synchronisés en 1995 pour le clip vidéo Like a Rolling Stone des Rolling Stones, quatre ans avant que les frères Wachowski popularisent et baptisent ce principe, le « bullet-time photography », dans le film Matrix. Gondry en reprend d’ailleurs l’effet dans The Green Hornet, en l’amplifiant (le dédoublement du décor), lors de séquences de baston aussi inventives visuellement qu’au niveau de la chorégraphie. Le temps d’une scène, le cinéaste revisite également le split screen avec virtuosité (un plan-séquence qui se divise en plusieurs plans-séquences), dans un style qui se marie parfaitement avec cette histoire de super-héros. On attendait également Gondry sur la 3D, il ne déçoit pas là non plus et l’exploite merveilleusement.

Mais The Green Hornet n’est pas qu’une réussite visuelle, le long-métrage s’appuie également beaucoup sur le travail des deux scénaristes, Seth Rogen (que l’on retrouve dans le rôle du « Green Hornet ») et Evan Goldberg. Le duo n’en est pas à son coup d’essai puisqu’on leur doit notamment le scénario de l’excellent SuperGrave de Greg Mottola. Et si cette nouvelle histoire de super-héros n’a rien d’exceptionnel en soi (le Frelon Vert est la réunion de plusieurs super-héros), le film ne tombe pour autant pas dans la simple parodie. L’écriture brille avant tout par la qualité de ses dialogues et le portrait de ses personnages (à l’exception de celui interprété par Cameron Diaz, pas vraiment exploité). The Green Hornet se concentre essentiellement sur le duo de justiciers entraînant le film vers le buddy movie. Tous deux se montrent hilarants et prennent manifestement beaucoup de plaisir à camper ces personnages (Seth Rogen se montre impeccable dans ce rôle). Le reste de la distribution n’est pas en reste avec un Christoph Waltz (l’inoubliable nazi d’Inglourious Basterds) très bon dans le rôle d’un méchant en recherche de reconnaissance (c’est d’ailleurs le lot de chacun des protagonistes). A noter aussi le tordant caméo de James Franco, dans l’une des premières scènes du film, laquelle vient finalement donner le ton. Pendant près de deux heures, Gondry ne s’en éloignera pas, mélangeant comédie et action avec un rythme et une efficacité imparables. The Green Hornet s’impose alors comme un divertissement de très haute volée.

