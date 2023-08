Le père de la mariée - Vincente Minnelli - critique

Résumé : Dans une pièce parsemée de verres vides et de cotillons où semble-t-il une fête s’est déroulée, un homme (Spencer Tracy), cravate défaite, est avachi dans un fauteuil, et tente de nous raconter les derniers mois de sa vie.

Critique : Cet homme d’âge mûr, Stanley T. Banks, à la fois triste et satisfait, vient de marier Kay (Elizabeth Taylor), son unique fille dans sa propre maison qui en a été totalement bouleversée.

Le récit va remonter le temps pour suivre une par une les affres subies par ce père protecteur, depuis le jour où Kay lui a appris sa relation sérieuse avec Buckley (Don Taylor), un garçon qu’elle présente comme sérieux et réfléchi jusqu’au jour de leur mariage.

Au départ, ce père de famille comblé qui gagne bien sa vie dans un cabinet d’avocats, est heureux entre sa femme Ellie (Joan Bennett), organisée et compréhensive, et ses enfants, Kay l’aînée et les deux garçons, Ben (Tom Irish) et Tommy (Russ Tamblyn), une belle représentation de l’american way of life.

L’annonce de la relation amoureuse de Kay va amener ce papa poule à s’inquiéter pour tout et pour rien : le futur mari est-il solvable ? Est-il digne de sa fille avec son air trop sérieux ? De ce fait, on va assister à un enchaînement des prises de position plus moins malheureuses ou maladroites de ce père inquiet : le premier tête-à-tête pontifiant avec le fiancé, la confrontation avec les parents du jeune homme, où mal à l’aise il finira pompette, ou encore la succession de compromissions face à un maître de cérémonie intraitable sur l’étiquette.

L’impeccable Spencer Tracy, bougon et malicieux à souhait, est bien entouré, notamment par Joan Bennett qui tire son épingle du jeu et la jeune et mutine Elizabeth Taylor, qui réussit à lui faire passer ses quatre volontés.

Vincente Minnelli réussit brillamment cette comédie familiale élégante, certes bien lisse, mais qui se suit avec un réel plaisir. Le succès de ce film entraînera immédiatement une suite : ce sera Allons donc, papa (Father’s Little Dividend) qui, l’année suivante, réunira la même équipe.

Un remake sera réalisé en 1991 par Charles Shyer, avec Steve Martin, Diane Keaton et Kimberley Williams.