Quinze jours ailleurs - Vincente Minnelli - critique

Résumé : L’acteur Jack Andrus (Kirk Douglas), est en maison de repos aux États-Unis depuis trois ans, en raison de son addiction à l’alcool. Il reçoit un télégramme du cinéaste Maurice Kruger (Edward G. Robinson), avec qui il a déjà travaillé, qui lui propose se le retrouver à Rome sur un tournage.

Critique : Ce long métrage est souvent considéré comme une sorte de suite des Ensorcelés ("The Bad and the Beautiful" 1952) du même Vincente Minnelli. Outre que les éléments de l’histoire ne correspondent pas, il en serait plutôt une variation plus sombre et encore plus désabusée.

Les points communs sont au moins au nombre de trois : un récit qui se déroule dans le milieu du cinéma, ainsi que le réalisateur et l’acteur principal.

Mais il y a aussi de nombreuses différences : on est passé du noir et blanc à la couleur, les deux histoires n’ont aucun lien, Kirk Douglas interprète un autre personnage et ne retrouve aucun des partenaires de la première œuvre.

Il faut bien constater que la grande époque sublimée d’Hollywood a pris du plomb dans l’aile. Kruger, le grand cinéaste américain, est obligé, la mort dans l’âme, d’accepter un travail de commande en Italie sous la férule d’un producteur uniquement préoccupé d’un éventuel dépassement de budget. La grande vedette qu’était Jack Andrus a vite été oubliée, et ne doit qu’à son ancien ami de se voir de nouveau proposer un rôle ; et encore ce dernier a pensé à lui pour de mauvaises raisons, puisqu’il incarne un personnage secondaire, ce qu’il ne lui avoue que tardivement.

Évidemment, les rapports entre les deux hommes vont être compliqués, d’autant plus que Clara (Claire Trevor), l’épouse de Kruger, a un compte à régler avec l’acteur. De plus, Andrus va devoir faite face à ses anciens démons en retrouvant Carlotta (Cyd Charisse), désormais en couple avec un digne représentant de la jet set.

Finalement, ce qui très intéressant en juxtaposant les deux films, c’est le point du vue de Vincente Minnelli, qui s’est profondément modifié en dix ans, passant d’une vision magnifiée de l’âge d’or de Hollywood à celle de tournages à l’étranger uniquement pour des raisons financières ; d’un récit impeccable à une histoire beaucoup plus relâchée ; d’ambitieux aux dents longues à des personnages usés et désenchantés.

Et pourtant, une fois relancé dans son milieu, le personnage principal va y croire de nouveau, prêt à conseiller un jeune acteur capricieux (George Hamilton), et capable de tomber amoureux d’une jeune Italienne étrangère au cinéma (Dalhia Lavi).

Les acteurs, Kirk Douglas et Edward G. Robinson en tête, n’hésitent pas à écorner leur image dans cette œuvre, certes imparfaite d’un grand cinéaste, mais d’une incroyable lucidité sur l’évolution du cinéma, et finalement sur son propre parcours.

