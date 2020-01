Le photographe - la critique du film

Résumé : Raphi, modeste photographe, fait la rencontre d’une muse improbable, Miloni, jeune femme issue de la classe moyenne de Bombay. Quand la grand-mère du garçon débarque, en pressant son petit-fils de se marier, Miloni accepte de se faire passer pour la petite amie de Rafi. Peu à peu, ce qui n’était jusque-là qu’un jeu se confond avec la réalité…

Notre avis : Le nouveau film de Ritesh Batra est riche de ce qu’il tait autant que de ce qu’il dit. Au départ, il y a une histoire d’amour fortement entravée par des stéréotypes sociaux, dont l’impact se répercute sur le modèle familial. C’est une configuration presque archétypale du récit amoureux, mais elle croise ici un dessein très perceptible : raconter l’Inde d’aujourd’hui, entre tradition et modernité, Raphi et Miloni incarnant le désir tacite d’une union, déliée des injonctions familiales (avoir des enfants, assurer son statut social), qui pèsent sur chacun des protagonistes. Cheminer par petits pas sur la carte de Tendre, c’est aussi conjurer le fatalité des castes, indissociable du modèle indien, le hasard permettant à un photographe qui vivote de rencontrer une étudiante major de sa promo. Il semble qu’au départ, la recherche de la belle Miloni par le discret Rafi augure un film aisément discernable, qui, en bout de course, scellera l’union ou l’échec de l’entreprise.

Or, chevillé à son objectif, le scénario accélère les retrouvailles pour configurer non pas un marivaudage attendu, soustrait aux pressions de l’univers familial, mais un mensonge parfaitement assumé dont l’existence n’a qu’un but inavoué : permettre aux deux héros de jauger la force de leur sentiments, par-delà une plaisanterie contre les injonctions d’une société. Ainsi, Miloni donne à Raphi les preuves de son affection en endossant le rôle de la future épouse, attachée à rassurer une grand-mère insistante. Bien moins que des situations outrées, le jeu auquel se prêtent les héros privilégie une délicatesse idoine, conforme à leur relation, aussi discrète qu’empêchée. Entre les lignes, par des voies plus inconscientes, s’exprime l’intention de rompre ses fers : lorsque Miloni raconte à la vieille Dadi que ses parents et sa sœur sont morts de manière accidentelle, elle translate dans la logique d’un désir inconscient sa joie de rompre les liens, elle qui doit, jusqu’au cabinet médical, subir l’ombre tutélaire de la présence paternelle. Echappe-t-on pour autant à son ethos de classe ? Les incriminations de Raphi à l’endroit du chauffeur de taxi laissent dubitatifs. Chacun à son niveau reproduit, par sa posture, ses paroles, un ordre hiérarchique qui semble largement incorporé. Dans cette situation, que deviennent les deux personnages et leur attirance muette ? La fin de ce très joli long métrage laisse la question en suspens.

