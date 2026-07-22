Le Pigeon - Mario Monicelli - critique

Résumé : Rome. Cosimo (Memmo Carotenuto) se fait bêtement attrapé par la police au moment où il tente de voler une voiture dans la rue. Ses amis tentent de trouver un "pigeon" pour s’accuser à sa place contre rémunération.

Critique : Cette célèbre comédie, l’une des plus connues de la grande époque de la comédie italienne, se base sur les prétentions aussi naïves qu’approximatives d’une bande de désœuvrés, qui ne vivent que de petites combines minables.

Le fameux pigeon sera Peppe (Vittorio Gassman), un boxeur qui se couche au premier coup de poing, mais a pour lui le mérite d’avoir un casier vierge ! Suite à un subterfuge qu’il croit ingénieux, il va soutirer à Peppe un coup inratable au mont-de-piété.

Associé à Ferribotte (Tiberio Murgia), un élégant pas commode qui garde enfermée Carmela (Claudia Cardinale), sa sœur, jusqu’à un hypothétique mariage, à Tiberio (Marcello Mastroianni), un photographe qui a mis son appareil au clou et va se casser le bras, et à Capanelle (Carlo Pisacane), un petit vieux édenté qui a toujours faim, Peppe va organiser le casse qui ne va pas du tout se passer comme prévu.

Copyright Cinecittà/Lux Films S p.a./Vides

Mario Monicelli, épaulé par les scénaristes Suso Cecchi D’Amico et le fameux duo Age et Scarpelli, a concocté une histoire imparable, très drôle, tout en ayant une véritable dimension sociale.

Sur des dialogues savoureux, la belle pléiade d’acteurs s’en donne à cœur joie pour camper ces improbables pieds nickelés qui ratent à peu près tout.

Outre ceux déjà cités, on peut aussi évoquer Renato Salvatori, pour une fois en joli cœur, Carla Gravina, la fiancée dubitative de Peppe, et le fameux Totò, professeur dans l’art de l’ouverture de coffre-fort !

Nanny Loy tournera immédiatement une suite sans Mastroianni : Holp-up à la milanaise (Audace colpo dei soliti ignoti, 1959), puis Amanzio Todino proposera le retour de la fine équipe avec Le pigeon, vingt ans après (I soliti ignoti vent’anni dopo, 1985), qui verra le retour de Mastroianni.

Deux remakes américains verront aussi le jour : Crackers de Louis Malle en 1984 et Bienvenue à Collinwood d’Anthony et Joe Russo en 2002.

Nanni Loy tournera immédiatement une suite sans Mastroianni : Hold-up à la milanaise (Audace colpo dei soliti ignoti, 1959) ; puis Amanzio Todini proposera le retour de la fine équipe avec Le Pigeon, vingt ans après (I soliti ignoti vent’anni dopo, 1985), qui verra le retour de Mastroianni.

Deux remakes américains verront également le jour : Crackers de Louis Malle en 1984 et Bienvenue à Collinwood d’Anthony et Joe Russo en 2002.