Le plaisir de chanter - Ilan Duran Cohen - critique

Résumé : Agents des services secrets, Muriel et Philippe forment un improbable duo amoureux. Dans leur nouvelle mission, ils sont chargés de mettre la main sur une clé USB cachée par Constance, la veuve d’un trafiquant d’uranium fraîchement assassiné. Cette jeune bourgeoise étrangement ingénue conduira le duo dans un cours de chant lyrique où s’entremêlent d’autres espions aux voix ensorcelantes. Dans cette comédie d’espionnage, les cordes vocales se libèrent, les corps se débrident et les âmes se poursuivent.

Critique : D’Ilan Duran Coen, nous gardions le bon souvenir de La confusion des genres, aimable comédie bisexuelle dans laquelle Pascal Greggory était partagé entre les charmes de Nathalie Richard, Julie Gayet, Cyrille Thouvenin et Vincent Martinez. Cette valse des sentiments se retrouve dans ce dernier opus qui montre une espionne entre deux âges hésiter entre un collaborateur espiègle mais sans charme et un gigolo mélomane. De même, la veuve midinette entretient une liaison avec sa protégée tout en cherchant l’amour auprès du fils d’une cantatrice et du même gigolo. Un marivaudage drôle, marqué par un humour pince-sans-rire, constitue par là même le meilleur de cette comédie d’espionnage. Tout commence pourtant mal : un scénario tiré par les cheveux avec des dialogues lorgnant vers Audiard, un filmage bâclé digne du pire Mocky, ou des contre-emplois incongrus (la lumineuse Dominique Reymond en chef des services secrets) font craindre un sous-produit du genre pastiche.

© Carole Bethuel

L’amateurisme de certaines séquences (le règlement de compte final) fait songer aux pires polars de la Nouvelle Vague (Marie-Chantal contre le docteur Kha plutôt qu’Alphaville). Enfin Jeanne Balibar surjoue son personnage, à l’instar de celui qu’elle incarnait dans le dernier Anne Fontaine ; c’est d’autant plus fâcheux que cette comédienne est l’une des plus fines de sa génération. En dépit de ces défauts, Le plaisir de chanter séduit très vite, de par un rythme soutenu, une intrusion subtile de l’univers du chant lyrique dans le monde de l’espionnage, un second degré ludique jubilatoire et un ton déjanté qui oscille entre la BD et le serial. Si le "MacGuffin" initial est léger (une course à une clé USB), les digressions sur les sentiments et la sexualité des personnages donnent lieu à des séquences déjà d’anthologie, qui ne sont pas sans évoquer Vivement dimanche ! de Truffaut. Il faut aussi souligner le jeu singulier de Marina Foïs, aux faux airs de Jaoui et de Frot, ainsi que la révélation de Julien Baumgartner en obscur objet du désir.