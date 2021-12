Le pouvoir du chien - Jane Campion - critique

Résumé : Montana, années 1920 : les frères Burbank, Phil (Benedict Cumberbarch) et George (Jesse Plemons) ont fait prospérer la ferme familiale. A l’occasion d’un convoyage de bétail, ils vont rencontrer Rose Gordon (Kristen Dunst), une veuve qui gère un hôtel, aidée par son fils encore adolescent (Kodi Smit-McPhee).

Critique : Les deux frères Burbank sont aussi dissemblables que possible. Phil, l’aîné, a fait de brillantes études dont il n’a pas profité. Grand et sec, il est devenu revêche et volontiers cruel, se complaisant dans ses vêtements crasseux. George, qui n’a pas fait d’études, replet et souriant, est toujours bien mis et se montre taciturne. Leur curieux équilibre va se trouver bouleversé quand George épouser Rose, et la fait venir à la ferme avec son grand échalas de fils, doux et rêveur.

Phil, bien évidemment hostile à ce mariage, va copieusement ignorer sa belle-sœur, et dans un premier temps, s’attacher à exercer une méchante moquerie envers le jeune homme, qui passe le plus clair de son temps dans sa chambre.

Copyright KIRSTY GRIFFIN/NETFLIX

La cinéaste Jane Campion nous invite à une forme inédite de huis clos à quatre personnages, car elle le place dans une maison immense, située elle-même au milieu de grands espaces majestueux. Si le contexte rappelle le western, il se situe après la grande époque, où l’on commence à négliger le cheval pour se déplacer en automobile.

Petit à petit, le récit fait évoluer les rapports de ce curieux quatuor que constitue cette famille recomposée.

Dans une ambiance délétère et anxiogène, les relations vont évoluer d’une manière inattendue et révéler en partie des secrets, et particulièrement ceux de Phil.

Appuyée par une solide distribution (Benedict Cumberbarch y est particulièrement impressionnant), la cinéaste réussit brillamment cette adaptation du roman homonyme de Thomas Savage (1967), en s’appropriant l’univers réputé viril du grand Ouest américain, tout en lui donnant une teinte inédite. On note la présence, dans un petit rôle, d’un Keith Carradine presque méconnaissable.

Jane Campion, dont le précédent long métrage, Bright Star date tout de même de 2009, a reçu pour ce film le Lion d’Argent de la meilleure réalisatrice à la dernière Mostra de Venise.