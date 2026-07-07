Le récidiviste - Ulu Grosbard - critique

Le 7 juillet 2026
Solide polar à dimension sociale, porté par un Dustin Hoffman particulièrement crédible.
- Réalisateur : Ulu Grosbard
- Acteurs : Kathy Bates, Dustin Hoffman, Harry Dean Stanton, Gary Busey, M. Emmet Walsh, Theresa Russell, Sandy Baron, Jake Busey
- Genre : Drame, Policier / Polar / Film noir / Thriller / Film de gangsters
- Nationalité : Américain
- Distributeur : Warner Bros. France
- Durée : 1h54mn
- Titre original : Straight Time
- Date de sortie : 27 septembre 1978
L'a vu
Veut le voir
Résumé : Max Dembo (Dustin Hoffman) sort de prison où il vient de passer six ans. Bien décidé à se réinsérer, il est marqué de près par Earl Frank (M. Emmet Walsh), son contrôleur judiciaire particulièrement invasif.
Critique : Ce film devait être initialement réalisé par Dustin Hoffman, tenté par la mise en scène. Jugeant finalement trop compliqué d’être devant et derrière la caméra, il confiera la réalisation à Ulu Grosbard, avec qui il avait tourné Qui est Harry Kellerman ? (Who is Harry Kellerman and Why Is He Saying Those Terrible Things About Me ?), en 1971. Il semble que plusieurs difficultés de tournage aient finalement eu raison de la relation entre les deux hommes.
Ce polar, dur et sans concession, centré sur un repris de justice, qui ressemble plutôt à Monsieur Tout-le monde, est en tout cas une vraie réussite.
La réinsertion de Max paraît bien difficile : suivi de près par un contrôleur judiciaire un peu vicieux, il va devoir se contenter d’une chambre minable et d’un emploi peu engageant de manutentionnaire. La tentation de reprendre contact avec ses anciens comparses va faire le reste. Seule sa rencontre avec Jenny (Theresa Russell), du bureau de placement, lui ouvre une perspective d’avenir.
Le personnage omniprésent et finalement peu sympathique de Max, sorte de Pied Nickelé tragique, est interprété avec intensité par Dustin Hoffman. Les seconds rôles tirent aussi très bien leur épingle du jeu : M. Emmet Walsh, contrôleur sadique ; Theresa Russell, émouvante petite amie impuissante ; Harry Dean Stanton, comparse pressé de refaire des casses ; ou encore et Kathy Bates, dans un rôle court mais marquant.
Un solide polar un peu oublié, ancré dans la dure réalité sociale des États-Unis des années 1970, qui a bien passé l’épreuve du temps.
- Copyright Sweetwall/First Artists
Galerie photos
Votre avis
Pour participer à ce forum, vous devez vous enregistrer au préalable. Merci d’indiquer ci-dessous l’identifiant personnel qui vous a été fourni. Si vous n’êtes pas enregistré, vous devez vous inscrire.
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.