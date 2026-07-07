Le récidiviste - Ulu Grosbard - critique

Résumé : Max Dembo (Dustin Hoffman) sort de prison où il vient de passer six ans. Bien décidé à se réinsérer, il est marqué de près par Earl Frank (M. Emmet Walsh), son contrôleur judiciaire particulièrement invasif.

Critique : Ce film devait être initialement réalisé par Dustin Hoffman, tenté par la mise en scène. Jugeant finalement trop compliqué d’être devant et derrière la caméra, il confiera la réalisation à Ulu Grosbard, avec qui il avait tourné Qui est Harry Kellerman ? (Who is Harry Kellerman and Why Is He Saying Those Terrible Things About Me ?), en 1971. Il semble que plusieurs difficultés de tournage aient finalement eu raison de la relation entre les deux hommes.

Ce polar, dur et sans concession, centré sur un repris de justice, qui ressemble plutôt à Monsieur Tout-le monde, est en tout cas une vraie réussite.

La réinsertion de Max paraît bien difficile : suivi de près par un contrôleur judiciaire un peu vicieux, il va devoir se contenter d’une chambre minable et d’un emploi peu engageant de manutentionnaire. La tentation de reprendre contact avec ses anciens comparses va faire le reste. Seule sa rencontre avec Jenny (Theresa Russell), du bureau de placement, lui ouvre une perspective d’avenir.

Le personnage omniprésent et finalement peu sympathique de Max, sorte de Pied Nickelé tragique, est interprété avec intensité par Dustin Hoffman. Les seconds rôles tirent aussi très bien leur épingle du jeu : M. Emmet Walsh, contrôleur sadique ; Theresa Russell, émouvante petite amie impuissante ; Harry Dean Stanton, comparse pressé de refaire des casses ; ou encore et Kathy Bates, dans un rôle court mais marquant.

Un solide polar un peu oublié, ancré dans la dure réalité sociale des États-Unis des années 1970, qui a bien passé l’épreuve du temps.